"Impossible à entendre" : Brigitte Macron bouleversée par un témoignage poignant, la Première dame choquée

C'est son cheval de bataille depuis son arrivée au poste de première dame : Brigitte Macron , ancienne professeur de français, a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité. Et ce 10 novembre, à l'occasion de la journée dédiée à ce combat, elle a tenu à venir l'évoquer dans l'émission Télématin, où elle était l'invitée spéciale de Julia Vignali.

Elle a été confrontée au témoignage bouleversant d'Anne-Liz Deba, une jeune femme venue témoigner du harcèlement dont elle a été la victime au collège. Un acharnement contre elle qui s'était terminé dans la violence la plus extrême. "Le 23 septembre 2014 quand j'étais en quatrième, quelques semaines après la rentrée, les personnes qui me harcelaient à l'école ont tenté de me tuer en me renversant un bidon d'essence entièrement sur moi et en me menaçant avec un briquet pour mettre le feu sur moi", a-t-elle révélé toujours aussi choquée huit ans plus tard.

L'émotion de Brigitte Macron face caméra

En écoutant celle qui a expliqué avoir "littéralement vu la mort sous les yeux", la femme d'Emmanuel Macron, également mère de trois enfants (Sébastien, 47 ans, Laurence, 45 ans, et Tiphaine, 38 ans) et sept fois grand-mère, a été saisie par l'émotion. La voix nouée, elle a d'abord réagi avec difficulté. "C'est..., c'est impossible à entendre", a-t-elle déclaré avant de se reprendre et de poursuivre : "C'est impossible à entendre car Anne-Liz a tout. Vous entendez la manière dont elle en parle, son intelligence, elle a tout. C'est peut-être pour cela qu'on a cherché à la détruire."

Un moment poignant qui a renforcé sa détermination à lutter contre le harcèlement scolaire, un fléau qui touche environ un jeune sur dix et qui s'est aggravé avec l'émergence des réseaux sociaux. "Aujourd'hui c'est 24 heures sur 24, c'est no limit, a-t-elle révélé à la journaliste, compagne de Kad Merad. On ne sait pas jusqu'où ça va. C'est au-delà des choses que vous ne feriez pas dans la vie réelle et vous les faites dans la vie virtuelle en toute impunité. Et ça, c'est impossible."

Déterminée à "avancer sur ces sujets", la première dame est sûrement retournée à sa tâche avec une nouvelle force pour continuer de faire grandir cette lutte qui lui tient tant à coeur...