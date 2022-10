"J'ai cédé car la violence m'atteint" : Jean-Paul Rouve blessant, un acteur célèbre balance...

Peu intégré dans le monde du show-biz, l'ami de Laure Calamy a continué en assumant son côté hors de la scène "people", préférant se concentrer sur ses projets. "Dans ce cinéma français, ce paysage des 'connus', 'célèbres', People ou bons clients des émissions de télé, et bien je n'y suis pas : je ne suis tellement pas couronné, ou fort, ou dans la famille, que je trouve très violent en plus de me 'dégommer'. Là où justement je n'ai pas de travail depuis longtemps, là où mes projets sont si difficiles à monter, là où être ce que suis, et qui j'aime, et comment je suis et d'où je viens sont des freins, des poids, des empêchements", a-t-il conclu.

Avant de réitérer sa déception et son amertume : "Ca fait mal. Oui j'ai même retiré les photos de mon film. J'ai cédé. Car la violence m'atteint. Et gravement." Si Jean-Paul Rouve n'a pas encore donné d'explications à ce commentaire si difficile, Nicolas Maury a été soutenu par ses abonnés et notamment par les actrices Ana Girardot et Alice David, qui ont toutes les deux commenté d'un coeur. Camélia Jordana, quant à elle, a été plus expressive : "Tu es un roi courageux. Je t'aime."