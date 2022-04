"J'ai coupé les ponts" : Rupture brutale avec Céline Dion, Garou s'explique

L'année 2000 a été marquée par la sortie de Sous le vent, titre chanté par Céline Dion et Garou, de toutes les playlists plus de 20 ans plus tard. Chanter en duo avec la star planétaire qu'est Céline Dion a forcément apporté du bon à la carrière de Garou. Mais s'il pouvait aller loin en compagnie de la chanteuse et de son mari et manager de l'époque René Angélil, l'ancienne star de la comédie musicale Notre-Dame de Paris a préféré faire son bout de chemin tout seul : "En revoyant le clip de 'Sous le vent', j'ai vu une belle analogie, très représentative. [...] Elle voulait m'emmener très très haut et puis, à un moment, c'est presque moi qui ai coupé le cordon pour me laisser planer" révèle-t-il dans l'émission En Aparté dont Gala dévoile un extrait en exclusivité.

Garou n'avait pas les mêmes ambitions que Céline Dion et il ne regrette rien de ce choix : "J'avais envie plus de descendre que de monter. Je ne voulais pas être partout sur la planète. Il y avait une limite, je ne voulais pas aller plus haut, pas par peur, mais je me disais : 'Quand on va au-dessus des nuages, il y a des moments où ça se ressemble'". C'est pour cette raison que l'ex-compagnon de Lorie Pester a voulu prendre des distances. Il a donc "coupé les ponts" et s'est éloigné du couple : "On a été très proches avec Céline. [...] Je pense qu'elle n'a pas compris."

Céline Dion en a-t-elle voulu à Garou d'avoir mis de la distance entre eux ? Pas le moins du monde. Les liens se sont certes distendus mais les artistes sont toujours ravis de se retrouver et de se rappeler les bons souvenirs qu'ils ont ensemble : "À chaque fois qu'on se retrouve, c'est magique, il y a plein de choses qui se passent dans nos yeux. Il y a eu toute cette complicité, une véritable connexion. On faisait le même métier, on était deux petits diamants bruts québécois, elle essayait de comprendre ma vision, moi la sienne, donc on avait une complicité unique". Des mots qui feront beaucoup de bien à la principale intéressée, à qui la santé joue des tours.