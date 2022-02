"J'ai eu énormément de sang-froid" : Isabelle Morini-Bosc victime d'un viol, terrible récit de son calvaire

Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Isabelle Morini-Bosc débat des sujets divers et variés proposés par l'animateur. Et derrière cette femme de convictions se cache un profond mal-être. En effet, la chroniqueuse historique de Cyril Hanouna a été victime d'un viol. En interview avec Jordan De Luxe pour Télé Loisirs, la journaliste de 65 ans livre le récit de cette horrible agression.

C'était il y a six ans, en juillet 2016, au parc Saint-James à Neuilly-sur-Seine, tout près du Bois de Bologne. Alors qu'elle s'y était rendue pour effectuer son footing, Isabelle Morini-Bosc n'en est pas sortie indemne. "J'étais ceinturée en arrière pendant que je marchais. Il m'a amenée dans un bosquet. Un monsieur qui était marathonien...", se souvient-elle. Durant toute la scène, celle qui fait actuellement face à la maladie de son mari Alain a tenu à échanger avec son agresseur : "J'ai parlementé tout le temps, j'ai eu énormément de sang-froid. Manifestement, ce n'était pas un salaud à temps complet, on a beaucoup discuté. Ça a duré deux heures... Et puis, j'ai fini mon footing."

Elle en ressort marquée mais a refusé de se rendre au commissariat le plus proche. "Je n'ai pas porté plainte parce que j'étais salie (...). Porter plainte pour grossir les statistiques, ce n'est pas... Et puis, j'ai un défaut, j'ai une sur-empathie. En quelque sorte, je lui ai pardonné. Je l'ai vécu, maintenant je ferme la porte."

Isabelle Morini-Bosc, qui révélait avant cette affaire avoir été violée trois fois et avoir subi des attouchements durant cinq longues années, estime avoir eu "beaucoup de chance" ce jour-là. En mars 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle racontait la scène : "Il m'a couchée dans l'herbe. Je voyais passer les camions, mais personne ne me voyait, car les herbes étaient hautes. J'ai une cicatrice dans le dos. Le monsieur n'a pas réussi à me débraguetter, il me l'a mise partout ailleurs, dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche."

Ce terrible viol l'a bouleversée, et Isabelle Morini-Bosc prend désormais de nouvelles précautions lors de ses footing. En effet, elle court "dans des axes où il y a beaucoup de gens" afin d'éviter toute mauvaise rencontre.