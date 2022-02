"J'ai eu peur" : Isabelle Mergault a failli se faire "casser la gueule" dans un commerce

Plus de peur que de mal, mais on a frôlé la catastrophe ! Sur Twitter, Isabelle Mergault a relaté sa dernière mésaventure, survenue dans un commerce. Après une altercation avec un autre client, la réalisatrice de Je vous trouve très beau a bien failli se faire frapper.

Sur son compte, mardi 8 février, Isabelle Mergault a donc dévoilé à ses abonnés comment son envie de manger chinois pour le dîner lui a coûté une belle frayeur. "J'ai failli me faire casser la figure. Beaucoup de monde pour acheter à manger chez le chinois. J'attends, j'attends. Ok. Le mec devant moi : 'Humm qu'est-ce que je vais prendre ?' Il réfléchit. Ça faisait 20 minutes qu'il était devant les plats !! Et il réfléchit !! Putain t'avais 20 minutes pour réfléchir ducon. Je lui dis : 'Euh c'est maintenant que vous réfléchissez ?' Il me dit : 'T'as un problème ?' Je lui dis : 'Oui. Tout est devant vous, c'est pas compliqué nems, poulet, poisson etc. Vous avez tout devant vous depuis 20' et vous nous emmerdez (...) Et on poireaute", écrit la maman de Maya.

Un peu trop impatiente au goût du client, Isabelle Mergault a alors échappé à une agression physique. "Et là, il me prend par le col et il me dit : 'T'as un problème connasse ?' Je réponds 'mrffmfrr' (il m'étouffait). Le patron veut intervenir et là... 3 Chinois arrivent des cuisines. Le mec m'a lâchée. A mon avis à l'heure qu'il est, il a commandé une margarita. Voilou. J'ai un peu mal à la gorge", a-t-elle ajouté. Evidemment chamboulée, la pensionnaire régulière des Grosses Têtes de RTL a répondu à quelques commentaires d'abonnés, admettant volontiers sa belle frayeur. "Tout va bien. J'ai eu peur, c'est tout (...) Je n'ai eu aucun courage ! Merci les employés qui sont sortis !", a ajouté la comédienne de 63 ans.

Certains fans, et auditeurs des Grosses Têtes, n'ont pas manqué de lui faire remarquer que ce n'est pas la première fois qu'elle se prend la tête avec quelqu'un dans un commerce. En effet, sur RTL, elle avait déjà évoqué son impatience dans une boulangerie de Neuilly-sur-Seine. Mais heureusement l'issue avait été différente !