"J'ai eu très très peur" : Guillaume Canet a pleuré "très longtemps" à la naissance de son fils Marcel

Présent sur le plateau de l'émission Clique, diffusée sur Canal + samedi 23 octobre 2021, Guillaume Canet est venu faire la promotion de son dernier film Lui, mais aussi d'évoquer un peu sa vie privée.

Durant l'émission, Guillaume Canet s'est un peu plus épanché au sujet de sa vie de famille. "Un comédien sait pleurer sur commande. Est-ce que dans la vie, c'est plus facile quand on est un homme ?", lui a demandé Mouloud Achour, curieux. Une question qui portait sur notamment sur le rôle de la masculinité dans la société et à laquelle le compagnon de Marion Cotillard a répondu sans détour. Car ce dernier ne s'est d'ailleurs pas privé de dévoiler qu'il a pleuré "pendant très longtemps" durant la naissance de son fils Marcel, né en 2011.

Un père de famille attentif

"J'ai eu très très peur", a ensuite expliqué le réalisateur. Des larmes de stress "mais aussi de bonheur" qu'il avait souvent essayé de faire taire : "Je viens d'une famille, en fait, on ne montre pas trop ses émotions, où l'on ne dit pas qu'on s'aime." Après quelques années, Guillaume Canet a constaté un véritable déclic avec ses proches et a ensuite réussi à faire valoir ses émotions. "C'est tellement bon de pleurer", a-t-il ensuite indiqué, mentionnant n'avoir jamais bridé ses enfants à cacher leurs émotions comme il l'a fait par le passé.

Très ouvert sur sa vie privée, Guillaume Canet s'est récemment livré sur sa vie de famille auprès de Yann Barthès, le 20 octobre dernier. Face aux nombreuses rumeurs d'infidélité sur son couple avec Marion Cotillard, le père de famille, s'était beaucoup amusé de ces rumeurs : "Après, si les gens ont envie de se faire des fantasmes et se dire : 'Voilà, c'est la vie de Guillaume Canet, il vit comme ça...' C'est bien, ça excite les fantasmes..." Et de conclure, amusé : "Excitez-vous."