"J'ai failli être amputée de la jambe" : Joana la fille de Daniel Balavoine envoyée à l'hôpital par un ancien compagnon

Interviewée dans Contre addictions podcast le 18 février 2023, la fille de Daniel Balavoine s'est livrée sans fard sur son ancienne addiction à la cocaïne. Très touchante, Joana Balavoine révèle ce qui selon elle a été le déclencheur de sa consommation de drogue dure. "Le manque d'amour, le manque d'un père, ça a commencé par là combler tout cet amour" explique-t-elle tout en confiant que cette drogue s'est très rapidement révélée devenir une véritable "prison". Elle livre ensuite avec beaucoup d'émotion le terrible drame qui lui a vraiment fait prendre conscience qu'elle devait arrêter totalement sa consommation pour sa survie mentale et physique.

Ça a été très très dur

"J'ai eu un terrible accident à mes 25 ans, bizarrement qui m'a autant enfoncée qu'ouvert une porte parce que forcément quand on consomme de la drogue et qu'on est névrosée et qu'on va pas bien, bah une histoire d'amour qui n'était pas vraiment une histoire d'amour s'est terminée à l'hôpital. Je me suis retrouvée, j'ai failli être amputée de la jambe, j'ai été alitée. Ça a été très très dur mais ça va avec ça ! Quand t'es tout seul et que tu regardes le plafond pendant minimum deux mois je me suis dit qu'il était temps de changer quelque chose. Quand on en arrive là après quatre ans de relation, c'est d'une extrême violence, ça permet de se responsabiliser." a-t-elle confié avec beaucoup de sincérité. "Alors je dis pas, j'ai absolument pas mérité ce qui m'est arrivé, mais on est deux dans une relation, on en est arrivés là. C'est pas, je suis en arrivée là ou il en est arrivé là, mais on est arrivés au mal qu'il m'a fait, le mec avec qui j'étais à l'époque. Le mal physiquement", a-t-elle livré. Et de continuer : "C'est lui qui a choisi de faire mal mais jusqu'à ce point là... Ce soir là il était extrêmement ivre, on était à un mariage", s'est-elle souvenue.