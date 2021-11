"J'ai fait une dépression, j'ai perdu 6 kilos" : Une prétendante de Franck (L'amour est dans le pré) balance

La seizième saison de L'amour est dans le pré n'a pas été toute rose pour Anne-Lise. En effet, la prétendante de Franck, le sylviculteur et maraîcher de 47 ans, a vécu une aventure semée d'embûches. Une mauvaise expérience pour la professeure de français de 40 ans sur laquelle elle est revenue lors d'une interview accordée au Courrier Picard, lundi 15 novembre 2021.

Sur nos écrans, Anne-Lise a montré un fort intérêt pour l'agriculteur, mentionnant être prête à tout quitter pour lui. Pourtant, lors de son entrevue au journal régional, l'enseignante a rapidement partagé ses états d'âme en divulguant n'avoir pas été très emballée par l'agriculteur à son arrivée dans le programme : "J'y ai cru à 200%. Je n'étais pas venue pour tricoter mais bien pour trouver l'amour. Arrivée sur place, je me suis rendu compte que Franck ne correspondait pas du tout à son portrait, l'éducation n'était pas là". Et de poursuivre, au sujet de ses échanges avec l'agriculteur : "Il m'a prise pour mon côté 'pratique' car j'étais prête à partager sa vie avec lui, tout de suite. À l'inverse de Cécile, l'autre prétendante, qui voulait se laisser du temps."

Son séjour chez Franck a d'ailleurs tellement marqué Anne-Lise, qu'elle l'a caractérisé comme étant une expérience dégradante. "J'ai quitté l'aventure quand j'ai compris qu'il pensait toujours à Cécile", a-t-elle ensuite ajouté, avant d'indiquer au sujet de sa vie après le programme : "Après l'enregistrement, j'ai fait une dépression et j'ai perdu six kilos. Je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle pour me ressourcer."

Forte de cette expérience, Anne-Lise a néanmoins trouvé du réconfort auprès des téléspectateurs qui ont été séduits par sa personnalité :"Aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. J'ai reçu beaucoup de jolis messages de femmes qui ont été touchées par ma personnalité. On s'encourage dans nos parcours." Sans compter sur les nombreuses candidatures envoyées par certains hommes...