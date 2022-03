"J'ai peur d'avoir des enfants qui ont mon handicap" : Franck Gastambide effrayé par la paternité, mais...

A 43 ans, Franck Gastambide réussit tout ce qu'il touche : ses films sont des cartons au cinéma, sa série Validé a explosé tous les records de Canal+ et il est à l'affiche de l'une des réussites françaises de Netflix, le long-métrage d'action Sans Répit. Une vie professionnelle à 100 à l'heure pour ce comédien de 43 ans longtemps complexé par un handicap invisible, une dyslexie très lourde.

Un trouble découvert sur le tard, qui le force à travailler plus que les autres et qu'il tente, jour après jour, de transformer en force notamment en en parlant beaucoup dans les médias. Cependant, cette différence reste souvent un problème pour lui, et notamment dans sa vie privée, comme il l'a expliqué aux caméras de l'émission de TF1 50' Inside. Un extrait de son interview diffusée samedi prochain a d'ores et déjà été dévoilé.



"Moi j'ai un handicap invisible, la dyslexie, qui m'a un peu pourri la vie. [...] Je me suis jamais dit que j'aurais les compétences pour être scénariste, moi qui ait toujours été dernier de la classe. Ce que j'ai le plus entendu quand j'étais petit, c'est 'qu'est ce qu'on va faire de lui' et j'ai tellement peur d'avoir des enfants qui ont mon handicap, qui peuvent avoir les complexités que j'ai rencontrées dans ma vie", raconte-t-il, honnête.

Une vie privée dont il parle très rarement, discret. En couple depuis plusieurs années avec la comédienne Sabrina Ouazani (malgré des rumeurs de séparation), il pense pourtant à avoir des enfants bientôt. "Je suis assez terrorisé par ça [la dyslexie] mais je sens que le moment arrive", conclut-il, mystérieux, alors qu'il se lance en ce moment dans la réalisation d'un nouveau film.