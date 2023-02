"J'ai tout pour être heureux et pourtant..." : Stéphane Plaza franc sur sa souffrance

Attendu dans l'émission présentée par Eric Antoine, Qui peut nous battre ? mardi 7 février 2023 sur M6, Stéphane Plaza va répandre sa bonne humeur légendaire sur la chaîne en étant l'un des six experts chargés de battre 100 candidats afin de faire gagner un téléspectateur. Cependant, le roi de l'immobilier âgé de 52 ans a mis de côté de sa jovialité pour faire part d'un message poignant sur Instagram.

"J'ai tout pour être heureux et pourtant", écrit Stéphane Plaza à l'occasion d'un voyage à Lourdes. Le présentateur a perdu en 2016 sa mère tant aimée, Christiane, des suites d'une longue maladie. Prier dans la ville des miracles fait donc ressurgir beaucoup d'émotions à la star du PAF. "On veut toujours le meilleur pour sa maman, je n'ai que Lourdes, le meilleur lieu culte à lui offrir...", confie-t-il ainsi. En fin de post, il cite les mots d'un grand homme de la littérature, Marcel Proust et son oeuvre Albertine disparue : "On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement..."