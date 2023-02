"J'aurais tant voulu... " : Pomme cash sur sa jeunesse difficile, la chanteuse libérée loin de la France

Ses chansons et ses prises de parole reflètent un engagement sans faille : à 26 ans, Pomme le revendique, sa notoriété doit servir à faire passer des messages à ses jeunes fans. Notamment des phrases qu'elle aurait bien aimé entendre, dans sa stricte enfance catholique et conservatrice et sur lesquelles elle s'est confiée dans une interview au Monde.

"C'est cela que j'ai envie de dire aujourd'hui à tous les jeunes, filles et garçons : 'Aime qui tu veux ! Quelle que soit ton orientation sexuelle, tu n'es pas anormal'. J'aurais tant voulu qu'on me le chuchote à l'oreille quand j'étais ado", explique-t-elle, particulièrement touchante. Pour elle, le déclic s'est fait en voyage, au Québec, alors qu'elle sort d'une adolescence très compliquée.

"Ce fut le tournant majeur de ma vie. Je m'y suis rencontrée et révélée à moi-même, à un moment décisif : la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte", raconte la jeune fille, qui y comprend rapidement qu'elle aime les femmes et que cela ne pose aucun souci : "Il régnait là-bas une telle bienveillance, une telle décontraction. Je me suis dit : c'est donc uniquement en France que c'est compliqué d'être soi."

Une vraie libération

Et le Canada lui a laissé une belle impression d'ouverture et d'acceptation de soi. "On y a le droit d'être gay ou lesbienne dans la plus totale indifférence. Et, à ce moment-là de mon parcours, ce fut une vraie libération. Et la confirmation de l'intuition que j'avais eue, très jeune, d'un lien personnel avec le Québec", se souvient-elle pour Le Monde, tout en confiant que le pays est toujours "aussi ici [s]a maison".

Aujourd'hui "détachée de [s]a famille, de [s]on éducation, des normes qui [l]'opprimaient insidieusement", la jeune fille se consacre à sa musique, qui l'épanouit pleinement. Mais pas uniquement : dans sa vie privée, elle est particulièrement heureuse avec la chanteuse québécoise Safia Nolin, qu'elle a fini par épouser et avec qui elle vit... à Montréal !

Une belle histoire qui la remplit de joie et apaise ses tourments intérieurs. "Maintenant que je suis un peu plus vieille, je cherche plus une forme d'apaisement, s'était-elle confié dans une interview à Paris Match. J'ai cessé de me dire qu'il y avait des solutions à chaque problème dans la vie. La peur ne permet pas d'avancer dans l'existence. Il m'a fallu trouver ce qui me faisait du bien."

Et nul doute que sa compagne sera derrière elle ce vendredi soir sur France 2 pour la cérémonie des Victoires de la Musique, présentée par Laury Thilleman : Pomme est nommée en tant qu'artiste féminine de l'année (face à Angèle et Izïa), et pourrait également décrocher la statuette de l'album de l'année pour Consolation. De belles récompenses qui couronneraient une année bien remplie !