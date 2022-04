"J'en ai assez" : Annonce choc de Jim Carrey sur sa carrière !

Jim Carrey, il n'y en a pas deux comme lui. Ace Ventura, Dumb et Dumber, The Mask, Menteur Menteur, The Truman Show, Le Grinch, Eternal Sunshine of the Spotless Mind... La liste des films incontournables du comédien n'en finit pas. La suite de Sonic, adaptation du jeu vidéo dans lequel il incarne le méchant docteur Ivo Robotnik, en fera sûrement partie et elle devrait puisque comme l'a révélé Jim Carrey, elle pourrait être son dernier film.

Dans une interview accordée à l'émission Access Hollywood, l'acteur de 60 ans a émis la possibilité de mettre fin à sa carrière : "Je prends ma retraite. Ouais, sans doute. Je suis plutôt sérieux. Ça dépend. Si les anges m'apportent un scénario en or, et qui va marquer le public à coup sûr, je pourrais continuer, mais là je fais une pause."

Au cours des dernières années, Jim Carrey s'est découvert une passion pour la peinture à laquelle il consacre le plus de temps possible. Peut-être envisage-t-il de ne l'accorder qu'à ça : "J'apprécie ma vie. Elle est très calme. J'aime peindre. J'aime ma vie spirituelle." Ce qui est certain, c'est que la star de The Mask semble avoir atteint ses limites : "J'ai l'impression - c'est quelque chose qu'aucune autre célébrité n'a jamais dit en public - que j'en ai assez. J'ai fait assez de choses. J'en ai assez."

S'il s'efface du cinéma, Jim Carrey continuera à prendre position comme il a pu le faire après la gifle administrée par Will Smith à Chris Rock. Face à cette violence, Jim Carrey n'avait pu masquer son dégoût : "[À la place de Chris Rock], j'aurais annoncé que je poursuivais Will pour 200 millions de dollars, parce que cette vidéo sera là pour toujours. Ça va être omniprésent. Cette insulte va durer très longtemps. Si vous voulez montrer votre désapprobation vous pouvez dire quelque chose sur Twitter ou autre, mais vous n'avez pas le droit de monter sur scène et de frapper quelqu'un au visage à cause de quelques mots". On prie tous très fort pour qu'un scénario comme il en rêve lui tombe entre les mains car on a beau être le 1er avril, cette déclaration a l'air de tout sauf d'une blague...