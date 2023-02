"J'en souffre à 52 ans..." : Edouard Philippe cash sur son physique totalement changé

Difficile de ne pas remarquer la transformation physique d'Edouard Philippe. Le maire du Havre a accepté de répondre aux questions sur ce qu'il estime ne pas être un sujet devant la caméra de BFMTV et de Bruce Toussaint le 2 février 2022. À 52 ans, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron veut faire taire notamment les insideuses rumeurs qui sous-entendent qu'il ne serait pas suffisamment en bonne forme pour prétendre à de hautes responsabilités, notamment la présidence de la République.

Pas de tabou, mais pas de "drama", c'est ainsi qu'Edouard Philippe a voulu aborder le mal dont il souffre. Au fur et à mesure de sa carrière, Edouard Philippe a attiré l'attention par les mesures qu'il prenait au gouvernement mais également en raison de ses changements physiques. Sa barbe a commencé à blanchir et à présent, il perd sa pilosité. Il s'était déjà exprimé au Parisien en octobre 2022, révélant être atteint d'une seconde maladie auto-immune après le vitiligo, l'alopécie. "J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu. Mes cheveux tombent aussi. La moustache est partie, je ne sais pas si elle reviendra, ça m'étonnerait. Je suis atteint de ce que l'on appelle l'alopécie", explique ce jeudi le fondateur du parti Horizons à Bruce Toussaint.

Ce n'est pas grave

Edouard Philippe profite des caméras pour témoigner de son vécu et peut-être faire changer le regard que l'on peut porter sur les personnes atteintes de cette maladie sans gravité : "C'est utile de dire qu'une alopécie peut se déclencher très jeune ou très vieux. C'est une perte de la pilosité. Ce n'est douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave. J'en souffre à 52 ans, à mon âge perdre ses cheveux, ce n'est pas grave. J'ai de la chance." En effet, l'époux depuis vingt ans d'Edith Chabre ne souhaite pas à se plaindre face à des adolescents atteints d'alopécie et qui pourraient légitimement en souffrir bien plus que lui.

Bruce Toussaint se montre ensuite de plus en plus insistant sur l'origine de son alopécie. Edouard Philippe déclare alors : " [Les médecins] m'ont dit que ça pouvait être le stress. Peut-être, est-ce que j'ai une vie stressante ? Oui je vous le confirme ! (...) Mais ça aurait pu arriver si je n'avais pas été Premier ministre." Enfin, il affirme que son apparence physique ne cache pas de maladie plus grave : "Vous trouverez toujours des gens un peu misérables pour dire que derrière ça, il doit y avoir quelque chose d'un peu plus sérieux : c'est la vie. (...) Il y a des gens qui vivent des trucs beaucoup plus difficiles en France. Voilà, j'ai les sourcils qui sont tombés."