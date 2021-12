"J'en suis le premier désolé" : Patrick Bruel s'explique face à ses fans déçus

Dites à vos potes non-vaccinés qu'ils commencent à nous saouler

Décidément, cette situation commence à lui taper sur le système. De passage en Belgique à la fin du mois de novembre, Patrick Bruel s'est quelque peu emporté, lors d'un show organisé à Bruxelles, en imaginant que tout ceci pourrait à nouveau s'arrêter du jour au lendemain - comme en cette satanée année 2020. "Dites à vos potes non-vaccinés qu'ils commencent à nous saouler, a-t-il lâché entre les quatre murs du Cirque Royal. On n'a plus envie que ça s'arrête, on a envie que ça continue, que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous serve à quelque chose et que cela continue." Espérons donc un petit miracle de Noël. Pour Patrick comme pour le reste du monde...