"J'étais pas prêt" : Cauet et Nathalie bientôt parents ? L'animateur choqué après un test de grossesse

Cauet et Nathalie Dartois auraient tous les deux exprimé le souhait de ne plus avoir d'enfant. Ils en ont déjà deux chacun, nés de précédentes relations. Sébastien Cauet est papa de Valmont et Ivana, dont la maman s'appelle Virginie. Nathalie Dartois a aussi une fille et un garçon, Victoire et Sasha.

"Ma chérie avec laquelle je suis a aussi deux enfants, elle les a aussi très bien éduqués, avec des valeurs. (...) Ils ont 13 et 14 ans, ils sont très intelligents. J'aime bien le rôle de beau-père, c'est très marrant ce rôle : c'est le rôle de père mais avec une petite pression en moins !, confiait Cauet dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs, en février 2021. À la maison, ça se passe très bien entre les quatre enfants. La greffe a très bien pris car tout le monde a été cool. (...) En tous cas, quand vous devez reconstituer une famille avec deux personnes qui s'aiment, ça n'est que de la rigolade !"

Cauet s'est parfaitement accoutumé à sa nouvelle vie de beau-papa, et ne compte pas élargir sa famille d'avantage.