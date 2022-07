"Je commence à sortir de cette addiction" : Un danseur de Danse avec les stars à coeur ouvert sur son "ami toxique"

La douzième saison de Danse avec les stars se dessine. Dès l'automne prochain, les téléspectateurs retrouveront un casting 5 étoiles ainsi qu'un jury quasi neuf, avec l'historique Chris Marques, le désormais installé François Alu ainsi que Bilal Hassani, finaliste de la dernière édition, et Marie-Agnès Gillot. Plus de Karine Ferri en deuxième partie de soirée, mais a priori Camille Combal rempile bien à l'animation du célèbre concours de TF1. Du changement est également attendu chez les danseurs, mais que les fans de Samuel Texier se rassurent : le charmant brun sera normalement de la partie ! Sur les réseaux sociaux, il continue d'échanger avec ses followers en attendant le coup d'envoi.

Entre deux vidéos de danse, Samuel Texier partage une photo particulière cette fois. Jeudi 28 juillet 2022, en story, il donne le ton. "Pas facile pour moi de parler de ce sujet", écrit-il ainsi, tout en mettant un lien vers son nouveau post. Il s'agit d'une photo de lui torse nu, prise en noir et blanc dans le 15e arrondissement de Paris à en croire la localisation. Sur le cliché, l'ancien partenaire de la chanteuse Wejdene dans Danse avec les stars tient une cigarette à la main. C'est alors qu'en légende, il se livre à coeur ouvert sur cette dépendance. "Addict à la cigarette pendant très longtemps. Je commence tout juste à 24 ans de me sortir de cette addiction. Pas facile de se séparer de cet ami toxique. Pas complètement guéri mais sur le chemin !", lance-t-il alors. Et de questionner ses plus de 20 000 abonnés : "Es-tu dans la même situation que moi ? Si oui, comment tu fais pour arrêter ?"