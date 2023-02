"Je dois me raisonner" : Natasha St-Pier divorcée du père de son fils, confidences douloureuses

Natasha St-Pier avait 12 ans lorsque son premier single, Le parcours du coeur, est sorti. À présent, la chanteuse canadienne fête ses 42 ans et peut avoir un regard fier sur toute sa belle carrière ! Un parcours riche avec désormais une expertise en yoga et qui s'est doublé dans sa vie privée de la naissance de son plus beau trésor, son fils Bixente. Le petit garçon de 7 ans est né de son couple avec le sapeur-pompier Grégory Quillacq, dont elle est désormais séparée. Une annonce qu'elle avait faite dans son livre Yoga pour parents débordés (éditions Flammarion) et qu'elle avait développée dans son interview pour le magazine Public en 2021.

Survenue en 2020, sa rupture avec le père de son enfant a bouleversé la vie de Natasha St-Pier et elle avait souhaité porter un regard aussi franc que constructif sur cette épreuve. "Vous savez, on est en perpétuelle croissance. On se développe même en tant qu'adultes. Parfois, on grandit différemment, cela fait aussi partie de la vie", confiait dans un premier temps l'interprète de Tu trouveras. Sincère, elle n'avait pas caché les difficultés de sa situation : "Vous dire que je le vis bien serait un mensonge. Mais je suis une adulte, je dois me raisonner. L'important, c'est le bien-être de Bixente : un enfant de 5 ans a besoin d'équilibre."

Loin de sa famille au Canada

La séparation des parents de Bixente a également été compliquée par le contexte sanitaire, empêchant Natasha St-Pier de se rendre auprès de sa propre famille au Canada avec son enfant comme elle aurait pu le souhaiter, notamment dans ce contexte de rupture sentimentale : "Mais mon fils me dit qu'il a hâte d'être vacciné pur aller voir mamie au Canada." Un enfant dont la santé est très surveillée, puisqu'il a été opéré d'une malformation cardiaque à 4 mois. S'il va très bien, la prudence est toujours de mise.