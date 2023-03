"Je l'ai fait pour l'argent..." : Philippe Candeloro a empoché une sacrée somme pour 4 jours dans La Ferme Célébrités

Avant d'être commentateur des grandes compétitions internationales de patinage artistique sur France Télévisions, Philippe Candeloro a lui-même chaussé les patins. Multiple champion de France, vice-champion d'Europe à plusieurs reprises, vice-champion du monde en 1994 et double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de 1994 (à Lillehammer) et de 1998 (à Nagano), l'ancien sportif a un palmarès incroyable ! Mais après sa retraite en 1998, il disparaît peu à peu des radars... En 2010 cependant, il refait brièvement surface dans l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrités.

Invité sur le plateau de TPMP People ce samedi 18 mars 2023, le papa de Luna (née le 1er avril 2000), Maya (née le 4 juin 2002) et Talia (née le 28 février 2006) a expliqué pourquoi il a accepté de participer à cette émission. "Il y a ceux qui ont fait La Ferme et pour qui ça a lancé une carrière. Moi, je n'ai pas lancé une carrière en faisant La Ferme Célébrités. Mais j'ai bien tiré mon épingle du jeu car j'y suis allé comme invité. Je n'ai pas passé que quatre, cinq jours là-bas...", a-t-il rappelé dans un premier temps. Puis c'est sans filtre, comme à son habitude, qu'il a avoué avoir accepté de rejoindre le programme juste pour l'argent... "Je n'ai pas fait La Ferme en me disant que j'allais peut-être trouver un rôle au cinéma. Heureusement parce que sinon, j'aurais vite été déçu. Je l'ai fait pour l'argent, il ne faut pas se cacher...", a lâché l'époux d'Olivia face à un Matthieu Delormeau on ne peut plus curieux qui lui a immédiatement demandé son salaire de l'époque.

C'était une belle proposition

"C'était une belle proposition financière. Si je ne le fais pas pour l'argent, aujourd'hui je suis quoi ? Je suis dans la rue", a-t-il expliqué, soudain frileux à l'idée de dévoiler le montant exact de son salaire. Mais lorsque le présentateur lui assure qu'il y a prescription, celui dont la libido est débordante accepte de se livrer. "Ça devait être 50 000 euros... En 4 jours, c'est bien !", a-t-il admis.

Mais immédiatement, l'ancien patineur a tenu à préciser qu'il n'avait pas touché cette somme exacte. En effet, comme pour tous les Français, les impôts sont passés par là. "On a un contact commissaire aux comptes sur le plateau !", s'est amusé Matthieu Delormeau. Reste que "10 000 balles la journée" est une très belle somme et Philippe Candeloro en est conscient...