Philippe Candeloro papa de 3 grandes filles : photos de Luna, Maya et Talia, si complices avec leurs parents

Par Mafalda Betty Rédactrice Citoyenne du monde qui adore les blind tests des années 90, elle se passionne pour les histoires de cœur avec ou sans happy end des personnalités françaises et internationales.

15 photos

On connaît son expertise sportive et sa gouaille depuis des années, mais Philippe Candeloro n'est pas seulement un as du patinage très médiatisé, il est aussi un heureux époux et papa de trois filles. Avec sa femme Olivia, il a fondé une superbe famille qui ne rate jamais une occasion pour partager de beaux moments ensemble.

Depuis les années 1990, Philippe Candeloro fait des éclats. Sur les patinoires comme lors de ses interviews où sa franchise le fait aborder sans filtre des sujets très intimes comme sa libido ! Mais le champion olympique de patinage artistique n'est pas seulement ce sportif extraverti à la chevelure bien connue, c'est aussi un mari très aimant de sa chorégraphe d'amour. Son épouse Olivia le célèbre ce 17 février sur les réseaux sociaux à l'occasion de son 51e anniversaire. En story sur Instagram, Olivia Darmon Candeloro a publié une photo de son mari entouré de leurs trois filles, Thalia, Maya et Luna. L'une d'elle, la cadette Maya, n'est pas une inconnue puisque cette danseuse professionnelle a déjà fait une apparition à la télévision dans le show d'Arthur, Visual Suspects ! Très active sur les réseaux sociaux, elle a également souhaité un bel anniversaire à son papa, son héros, comme elle avait déjà pu l'écrire lors d'une précédente post illustré de tendres vidéos.

La famille Candeloro est donc très unie et pour son 51e anniversaire, le célèbre patineur a droit à de belles photos. Sa femme Olivia, qu'il aime depuis près de trente-deux ans désormais, a ainsi dévoilé à plusieurs reprises des images des siens toutes et tous rayonnants de bonheur à l'occasion de différentes célébrations des membres de leur famille.

Ce sont les femmes de sa vie qui étaient à ses côtés aussi lors de moments plus difficiles. En effet, l'auteur du Candeloro spin - une figure périlleuse à qui il a donné son nom - a fait les frais de ses longues heures de patinage initiées depuis qu'il a... 8 ans ! Il a dû ainsi subir des opérations comme il l'a confié Chez Jordan (C8) le 13 février dernier : "En deux ans et demi, j'ai fait deux prothèses de hanche. Une à droite, une à gauche. Il n'y a plus de place pour la 3e, c'est ce que j'ai dit au médecin avant qu'il m'endorme sur la table d'opération ! Mais blague à part, j'avais de l'arthrose aux hanches." Un anniversaire qu'il fête donc au repos, pas évident pour cet hyperactif passionné par le patinage, mais avec une si jolie et radieuse famille, c'est facile d'être bien chouchouté !