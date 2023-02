Philippe Candeloro opéré en secret à deux reprises : "Quand vous prenez de l'âge..."

Pratiquer une activité sportive, c'est bon pour la santé. Mais il faut tout de même faire attention à la manière dont on le fait. Philippe Candeloro, qui a commencé à se consacrer au patinage artistique dès l'âge de 8 ans, fait aujourd'hui les frais de ses longues séances d'entraînement. C'est ce qu'il a expliqué, le lundi 13 février 2023, alors qu'il était invité sur le plateau de l'émission Chez Jordan, diffusée sur la chaîne C8.

J'avais de l'arthrose aux hanches

C'est effectivement, en toute discrétion, que Philippe Candeloro est passé sur le billard ces derniers mois. "C'est les hanches, a expliqué le papa de Luna, Maya et Talia. En deux ans et demi, j'ai fait deux prothèses de hanche. Une à droite, une à gauche. Il n'y a plus de place pour la 3e, c'est ce que j'ai dit au médecin avant qu'il m'endorme sur la table d'opération ! Mais blague à part, j'avais de l'arthrose aux hanches. Quarante-deux ans de pratique, forcément, ça laisse des traces."

Le corps à 50 ans, il ne peut pas réagir de la même façon que quand il en a 20

A 26 ans, Philippe Candeloro a arrêté la compétition après avoir obtenu plusieurs médailles de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver, notamment à Lillehammer en 1994 et à Nagano en 1998. Pour autant, l'époux d'Olivia Darmon n'a pas cessé les prouesses lors de différentes représentations, galas et spectacles. "A outrance, le sport fait quand même des dégâts, explique-t-il. On dit qu'on se sent bien quand on fait du sport, c'est vrai, parce que physiologiquement au niveau du cardio, si vous avez un coeur qui est entraîné, vous aurez plus de chance de vivre plus longtemps. En revanche, mécaniquement, tant qu'il y a le muscle qui est là, qui renforce toutes les articulations et qui amortit les chocs, ça va. Mais quand vous prenez de l'âge. A un moment donné, le corps à 50 ans il ne peut pas réagir de la même façon que quand il en a 20."

Le 17 février 2022, Philippe Candeloro a effectivement célébré un demi-siècle d'une vie mouvementée, pleine de passion, de sauts périlleux et de triple axels. Il est bientôt temps d'à nouveau souffler les bougies...