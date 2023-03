"Je l'ai perdu d'une overdose" : Philippe Lacheau à coeur ouvert sur la mort de son frère

En quelques années seulement, Philippe Lacheau s'est imposé comme un visage incontournable de la comédie française. Que ce soit en tant que réalisateur ou bien dans un rôle d'acteur, il enchaîne les succès au box-office comme peu d'autres. Et s'il a fait du rire sa spécialité, Philippe Lacheau n'a pour autant pas toujours connu la joie dans le domaine privé. Il est ainsi revenu sur un souvenir particulièrement douloureux à l'occasion d'un entretien vidéo en voiture pour le média belge RTBF, diffusé notamment sur le réseau social TikTok dans la journée du jeudi 9 mars 2023.

On peut y apercevoir le cinéaste assis à l'arrière tandis que son interlocuteur conduit le véhicule. "J'avais un frère, un demi-frère, du côté de mon père, que j'ai perdu quand j'avais 16 ans", débute-t-il. "Ça marque, ça marque forcément, et ça donne aussi des contre-exemples tu vois. Il était parti dans les côtés obscures de... produits illicites, on va dire", poursuit un Philippe Lacheau visiblement très ému et qui a quelque peu du mal à trouver ses mots.