Diaporama : "Je l'ai perdu d'une overdose" : Philippe Lacheau à coeur ouvert sur la mort de son frère

En interview, il est ainsi revenu sur un souvenir particulièrement douloureux : la mort de son demi-frère quand il avait 16 ans.

"Il était parti dans les côtés obscures de... produits illicites, on va dire ", explique Philippe Lacheau.

" Je l'ai perdu d'une overdose. (...) Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'était pour essayer de briller aux yeux de mes parents. Parce que je les ai vu tellement malheureux avec ça ", conclut-il à ce propos

Exclusif - Philippe Lacheau - P.Lacheau et l'équipe du film "Super-héros malgré lui" présentent leur nouveau long métrage à Toulon, le 1er décembre 2021. © Luc Boutria / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Luc Boutria / Nice Matin / Bestimage

