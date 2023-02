"Je me posais des questions" : Nathalie Marquay trompée par Jean-Pierre Pernaut ? Une célèbre collègue soupçonnée

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, tout n'a pas toujours été rose entre Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut. Les amoureux, frappés par un coup de foudre, n'ont pas attendu longtemps pour se marier et avoir des enfants mais cette relation passionnelle n'était pas pour autant à l'abri des problèmes que tous les couples peuvent rencontrer. L'ancienne Miss France a d'ailleurs, à une époque, soupçonné son mari d'entretenir une relation avec une célèbre collègue de TF1 : Dominique Lagrou-Sampere. C'est d'ailleurs à cette dernière qu'elle a fait cette étonnante confidence.

Devenues amies et surtout très proches depuis la disparition mutuelle de leurs époux, Nathalie Marquay-Pernaut et Dominique Lagrou-Sampere se soutiennent l'une et l'autre. Elles se sont d'ailleurs retrouvées pour les besoins de l'émission de la journaliste diffusée sur YouTube, Mes rencontres. C'est donc Nathalie Marquay qu'elle a décidé de convier pour le numéro mis en ligne ce jeudi 2 février. L'occasion pour les deux femmes de se redire toute l'admiration qu'elles ont l'une pour l'autre et surtout de s'avouer des vérités.

Nathalie Marquay-Pernaut a fait savoir à Dominique Lagrou-Sampere que Jean-Pierre ne jurait que par elle, au moment où ils travaillaient main dans la main : "Il t'aimait tellement. Combien de fois il parlait de toi à la maison ! Il savait le talent que tu avais. Tu es quelqu'un de naturel aussi. Il pensait beaucoup à toi, il voulait que tu sois bien." A tel point qu'entendre de telles compliments sur elle a fini par mettre la puce à l'oreille de Nathalie : "Il me parlait beaucoup de toi et au début, je me posais des questions. À force qu'il me montrait de l'amour pour toi, je lui disais : 'Tu me parles beaucoup de Dominique. Je ne la connais pas !" Des soupçons qu'il a vite balayés d'un revers de main.

Un amour trop tôt disparu

Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut a perdu son combat contre la maladie. La star de TF1 s'est éteinte à l'âge de 71 ans. Une douloureuse nouvelle pour tous ceux qui pensaient qu'il allait s'en sortir. Véritable battant, il avait jusqu'au bout fait preuve d'un sacré courage et de la force de caractère que tous lui connaissaient. Pour Nathalie Marquay, de longues années à deux s'offraient encore à eux : "On avait hâte d'être ensemble, de faire un vieux couple, comme tout le monde." De ce mariage restent Lou, 20 ans et Tom, 19 ans, les plus belles preuves d'amour que Jean-Pierre aura pu lui faire.