"Je me sens pas bien" : Amel Bent, ses plus gros défauts révélés, elle s'agace

Amel Bent a vécu une année mouvementée. Devenue maman pour la 3ème fois, d'un petit garçon prénommé Zayn, elle a en parallèle dû faire face à la mise en détention de son amoureux, revenu à ses côtés depuis. 2023 devrait donc être un excellent cru et le retour de l'espoir pour le clan de la chanteuse de 37 ans. Après avoir longtemps bataillé en maman solo de trois enfants, Amel Bent a retrouvé ses repères et prépare une tournée spectacle. Alors il y a quelques jours, elle était l'invitée de la mythique Boîte à questions de Canal +. L'occasion parfaite pour se livrer un peu plus sur sa personnalité et ses deux principaux défauts, n'en déplaise aux fans.

Non, Amel Bent n'est pas parfaite. Elle est comme tout le monde. Alors quand on lui demande de citer des imperfections, l'artiste ne passe pas par quatre chemins : elle gommerait son tic de langage "en fait", qu'elle emploie à tout bout de champ et surtout, elle parlerait beaucoup moins. Une langue bien pendue dont elle tient son hypersensibilité pour responsable : "Comme je suis hypersensible et que tout me tient très vite à coeur, je suis configurée normalement pour ne plus faire d'erreur de débutant. C'est-à-dire d'aller sur des sujets où je n'ai pas envie d'aller. J'ai tout le temps besoin de dire ce que je ressens d'extérioriser, ça s'appelle être pipelette, c'est être bavard."

En expliquant ce petit côté négatif selon elle, Amel Bent a donné le meilleur des exemples pour appuyer ses dires, bien malgré elle : "Tu vois là, par exemple, je peux rester deux heures à t'expliquer ce que c'est mon plus gros défaut. Là, ça y est, je sens que je n'ai pas dit tout ce que j'aurais voulu dire donc je ne me sens pas bien. Mais je vais prendre sur moi, je vais arrêter" a-t-elle conclu, la mine embêtée d'avoir laissé rejaillir ce petit défaut dont elle se débarrasserait bien.