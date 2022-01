"Je n'ai jamais vu ça !" : Kamel Ouali choque dans Tous en cuisine, Cyril Lignac peine à poursuivre...

Mardi 4 janvier 2022, M6 diffuse un nouveau numéro de Tous en cuisine, l'émission culinaire de Cyril Lignac. Le principe est simple : le célèbre chef propose à une personnalité, ainsi qu'à de nombreux téléspectateurs, de réaliser une recette en même temps que lui. Au menu, c'est croustillant de chèvre chaud, noix et magret séché en entrée puis cannellonis farcis à la bolognaise en plat. Le tout préparé avec Kamel Ouali !

Le danseur, chorégraphe, metteur en scène et ex-professeur à la Star Academy fait le show depuis les cuisines du Paradis Latin. Et il n'est pas seul ! En effet, le voilà accompagné de ses danseuses en tenues de scène ainsi que du chef du restaurant parisien, qu'il présente comme son "commis". Plusieurs mains pour aider Kamel Ouali dans l'élaboration de cette recette. Mais cela ne suffit pas : le chef d'un jour est dépassé. "Je vis un vrai moment de solitude. Donc je comprends maintenant les gens qui ne savent pas danser et qui sont perdus. Moi, je ne sais pas cuisiner et je sais encore moins cuisiner ce soir. C'est un drame. Tu vas trop vite en fait", lance-t-il à Cyril Lignac.

Et l'acolyte de Mercotte dans Le Meilleur Pâtissier (M6) d'encourager son invité : "Regarde la brigade fabuleuse que tu as. Les filles vont t'aider !" Au même moment, les danseuses s'activent derrière les fourneaux. Et c'est là qu'elles donnent le dos au plan de travail et donc à la caméra... qui filme leurs fesses dévêtues. Impossible pour Cyril Lignac de garder son sérieux. "Je ne vais pas réussir à faire la recette ce soir", déclare le chef de 44 ans, pris d'un fou rire face à cette scène inattendue. Jérôme Anthony, de son côté, s'est montré tout autant amusé de la situation. "Une brigade pareille, je t'avoue que je n'ai jamais vu ça", poursuit Cyril Lignac. Et Kamel Ouali de répondre : "Je sais, c'est très énervant !"

Finalement, la star qui se disait prête à avoir un bébé prochainement peine à poursuivre le direct. En effet, Cyril Lignac ne peut s'empêcher de rire face caméra. Ouf, c'est l'heure de lancer la pub ! Sauvé par le gong...