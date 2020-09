Cyril Lignac prêt à être papa à 43 ans : "J'ai envie..."

Cyril Lignac s'impose depuis plusieurs années comme l'un des animateurs les plus appréciés du PAF. Chef avant tout, il a basé son succès sur des émissions gourmandes comme Le Meilleur Pâtissier ou plus récemment Tous en cuisine, imaginée et créée pendant le confinement. Pour autant, l'as des fourneaux de 43 ans reste bien mystérieux lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie loin des fourneaux. Et ce n'est pas faute pour le public d'essayer d'en savoir plus. Dans le nouveau numéro du magazine TV Mag, nos confrères ont justement tenté de le faire réagir sur la question des enfants.

Et, sans donner de détails croustillants, Cyril Lignac a tout de même confié son envie de devenir papa un jour. "Cela fait partie de l'équilibre de la vie, donc bien sûr que j'ai envie de fonder une famille", a-t-il reconnu. Reste à trouver celle qui partagera ses ambitions personnelles. Mais là encore, le chef préfère la discrétion.

En mai dernier, il était cependant contraint bien malgré lui de faire de timides révélations sur sa vie sentimentale lors d'un numéro de Tous en cuisine. Alors qu'une hilarante retraitée prénommée Cathy souhaitait le caser avec l'une de ses connaissances, Cyril Lignac avait rapidement mis fin à ses espérances. "C'est sympa Cathy, mais j'ai déjà une fiancée !", avait-il lâché avant de clore le sujet : "Cathy, on est là pour faire un soufflé au chocolat, t'es pas là pour me marier !"

Depuis cette confidence spontanée, Cyril Lignac n'a plus ouvertement parlé de celle qui fait battre son coeur et qui demeure pour l'heure encore dans l'ombre. Il faut dire que le grand ami de Mercotte a déjà connu des relations surmédiatisées. On se souvient par exemple de son idylle avec Sophie Marceau (dont il s'est séparé en 2016) ou encore celle avec Mélanie Doutey (avec qui il a rompu en 2017).

En attendant de le voir concocter de bons petits plats pour de futurs enfants, Cyril Lignac continue en tout cas de régaler les téléspectateurs. Déjà chaque jour en direct sur M6 avec Tous en cuisine, il lance mercredi 30 septembre prochain la nouvelle et neuvième saison du Meilleur Pâtissier.

L'intégralité de son interview est à retrouver dans le prochain numéro du magazine TV Magazine.