"Je n'ai pas trop aimé" : Joyce Jonathan séparée de Thomas Hollande, ce détail insupportable qui a ruiné leur histoire

Etre en couple avec une autre célébrité ? Très peu pour elle. Aujourd'hui, Joyce Jonathan est amoureuse de Martial Paoli, elle est maman d'une petite Ghjulia née le 2 novembre 2020 et elle ne pense que très peu au passé. Elle ne défile jamais sur les tapis rouges avec son compagnon, qui préfère largement rester anonyme - tout comme leur enfant, dont on ne voit jamais le visage. On peut dire que la chanteuse, qui a sorti son dernier album Les p'tites jolies choses en mars dernier, a tiré les leçons de ses propres expériences.

Ça avait pu m'arriver avant de le connaître

Vous le savez sans doute, Joyce Jonathan a autrefois été la belle-fille de notre président de la République, puisqu'elle a été en couple avec Thomas Hollande de 2012 à 2014. Ces deux-là sont restés en bons termes, et ont longtemps continué à se voir pour prendre le café ensemble, mais l'artiste n'oublie pas pour autant ce qui a fini par détruire leur histoire. "Nous étions un peu paparazzés quand on allait déjeuner en vacances, a-t-elle expliqué dans l'émission Chez Jordan. Ça avait pu m'arriver avant de le connaître, mais c'est vrai que ce qui était un peu troublant, c'est que parfois j'avais plus l'impression d'être la petite copine de Thomas Hollande que chanteuse. C'était un petit peu pénible."

C'était bizarre...

La surmédiatisation de leur idylle n'a pas été facile à gérer. Joyce Jonathan, qui a vécu une expérience affreuse dans l'émission Fort Boyard en 2018, était déjà une chanteuse très populaire avant de croiser la route de Thomas Hollande - désormais en couple avec Emilie Broussouloux - mais elle n'avait jamais mal vécu, à ce point, les aléas de la gloire. "Après, je fais la part des choses et je ne le prenais pas trop trop personnellement, mais quand même, il y a un moment, quand j'allais faire la promo de mon nouveau disque, je n'avais pas envie qu'on me parle 90 % du temps de mon petit copain, quoi. C'était bizarre. C'était la première fois en plus que ça m'arrivait de voir mon couple dans le regard des autres, dans les médias, en photos, et ça c'était particulier. Et je n'ai pas trop aimé..."