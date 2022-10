"Je n'ai plus refait cette erreur-là" : Cécile Bois sous l'emprise d'un homme, elle dit tout

Ce lundi 27 octobre 2022, TF1 donne le coup d'envoi de sa nouvelle mini-série Addict. Une fiction dans laquelle Cécile Bois donne notamment la réplique à Medi Sadoun et Sagamore Stévenin. Pour l'occasion, l'actrice de 50 ans a accordé une interview à Gala. Et elle a révélé que l'histoire d'Elodie fait un peu écho à l'une de ses histoires d'amour.

La charmante blonde assure qu'elle n'a "pas particulièrement de points communs" avec son personnage d'Addict et s'en félicite. "D'ailleurs, je crois même que je cherche à m'éloigner de ce que je peux être moi quand j'interprète un rôle. Si je devais faire des personnages qui me ressemblent à chaque fois, c'est moi que je joue, donc ce n'est pas tellement amusant. Je dois déjà me supporter 24 heures sur 24 alors laissez-moi être quelqu'un d'autre quand je joue ! (Rires)", a-t-elle confié à nos confrères de Gala.

Mais Cécile Bois concède que comme Elodie, elle a déjà été sous l'emprise d'un homme quand elle était "assez jeune". "Je pense que ça a pu être possible parce que j'étais assez naïve. J'ai su y mettre un terme. À mon sens, cette personne a fait ça pour me garder, plus que par perversion. Il a suffi qu'un autre homme passe en me disant 'tu es belle, tu es intelligente, tu as du talent' et tout à coup, avec la même naïveté, je me suis retournée sur cet homme-là en me disant que c'était mieux. Ça s'est arrêté comme ça", a-t-elle confié. On ne sait pas combien de temps cette situation a duré, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne regrette pas du tout cette histoire. Elle l'a en effet "formée à la vie et à [son] rapport à l'autre dans un couple". Ainsi, elle n'a "plus refait cette erreur" par la suite. "Je l'ai même décelé chez d'autres gens, dans des comportements ou des mots. J'ai pu en parler avec certaines amies femmes, avec bienveillance et humilité. Ce n'est pas une question de sexe, puisque j'ai aussi vu des hommes se faire copieusement manipuler par des femmes. Maintenant, j'ai un radar à ce genre de comportements dans les couples", a-t-elle poursuivi.

Aujourd'hui, Cécile Bois vit le parfait amour avec l'acteur français Jean-Pierre Michaël, qu'elle a rencontré sur le tournage d'un épisode de Joséphine, ange gardien. Tous deux ont eu deux filles (âgées de 13 et 11 ans) et se sont mariés en 2016.