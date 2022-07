"Je n'ai plus tourné du tout" : Aurélie Vaneck évoque sa période "dure" après son départ de Plus belle la vie

Mardi 5 juillet 2022 était diffusé un prime exceptionnel de Plus belle la vie. Intitulé Retrouvailles, il réunissait un panel d'anciens acteurs emblématiques passés dans la série ces dix-sept dernières années. Un épisode tout particulier qui a été tourné à l'occasion de la fin du programme culte de France 3, lequel doit s'arrêter en novembre prochain.

Aurélie Vaneck faisait notamment partie des ex-stars à avoir fait son grand retour au Mistral. Pendant dix ans, la comédienne a incarné le rôle de Ninon Chaumette, de 2004 à 2014. Devenue très populaire grâce à la fiction, elle n'a toutefois pas vu sa carrière décoller. Dans un documentaire diffusé après le prime Retrouvailles, Aurélie Vaneck a justement expliqué avoir vécu un long passage à vide après Plus belle la vie. "Pendant quelques années, je n'ai plus tourné du tout", a-t-elle avoué. Et de qualifier cette période "d'un peu dure". "Ça ne marchait pas. Un truc dans l'énergie ne marchait pas. Il ne fallait pas que je tourne, je n'en sais rien", a-t-elle ajouté en faisant référence à ses castings manqués.

Forcément, ce brutal retour à la réalité et le fait d'être "confrontée au rejet" fut difficile. D'autant plus qu'Aurélie Vaneck est entre temps devenue maman de deux enfants, Liberté (13 ans, née de sa relation avec Jean-François Salessy) et Charlie (bientôt six ans, née de son mariage avec Sébastien Alquier). "On passe d'un rythme de travail à un autre, d'un niveau de vie à un autre aussi, il y a une vraie réalité. Moi j'ai des enfants donc je stressais un peu quand même", a-t-elle encore reconnu. Ainsi, l'actrice estime avoir "traversé son petit désert". "Ce métier est génial quand on travaille, mais très dur quand on ne travaille pas", analyse-t-elle.

Loin de se tourner les pouces, Aurélie Vaneck a décidé de se reconvertir et s'est notamment formée à la kinésiologie. Elle a même lancé une marque de bijoux avec son ex-partenaire de jeu Anne Decis (alias Luna Torres dans Plus belle la vie). Une aventure qui s'est terminée récemment. Pas question pour autant de lâcher la comédie. Aurélie Vaneck a eu l'occasion de jouer dans Camping Paradis, Caïn, Crimes parfaits mais aussi La Stagiaire, Ennemi public ou encore Léo Matteï, brigade des mineurs.