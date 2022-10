"Je ne m'en remets pas" : Sheila révèle sa décision majeure face à la mort brutale de son fils Ludovic

Le 8 juillet 2017, Sheila découvre l'impensable : la mort de son fils unique Ludovic Chancel, à l'âge de 42 ans. Une overdose a emporté son enfant, comment survivre à un tel drame ? Dans les pages du magazine Gala, la chanteuse qui promeut sa compilation Best of 60e anniversaire et est en tournée accepte d'aborder ce douloureux sujet. Né le 7 avril 1975, il est le fruit de sa relation avec le chanteur Ringo (de son vrai nom Guy Bayle) avec lequel elle s'est mariée le 13 février 1973. Avec franchise et pudeur, elle revient sur l'enfant qu'il a été et sur sa capacité à surmonter la tragédie, tout en apprenant à vivre avec.

A celles et ceux qui ont pu être surpris de savoir que Sheila a chanté un mois après la disparition brutale de son fils, la chanteuse l'explique tout simplement : "Ça m'a tenue debout." Ce qui ne veut pas dire qu'elle s'en est remise, bien au contraire, mais la musique a certainement atténué son immense chagrin. L'artiste de 77 ans clame sans fard son état d'esprit après le drame : "Je ne m'en remets pas." Elle a aussi pris une décision capitale : "Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un psy. Ça m'a fait du bien de parler, même si ça ne résout rien. Je sais que Ludo est assis à côté de moi et qu'il écoute si je ne dis pas une bêtise."

Mon fils a fait ses choix, il a vécu sa vie

Ludovic est avec elle, tout le temps. De lui, elle dira qu'il était "un coeur sur pattes", un "amour de gamin". Selon l'interprète de L'école est finie, il a été "roulé dans la farine" parce que trop gentil et il est tombé sur les mauvaises personnes. A ses mauvaises fréquentations, s'ajoute alors la drogue et son tourbillon duquel il n'a pas réussi à sortir. En tant que mère, Sheila a évidemment souffert d'un énorme sentiment de culpabilité, mais un médecin lui a proposé une autre vision de la situation : "Il m'a expliqué que je ne pouvais rien faire. Que j'avais fait mon travail en l'élevant jusqu'à l'âge de 20 ans et que je n'étais plus responsable de ses actes, de ses fréquentations. Mon fils a fait ses choix, il a vécu sa vie. La mienne est de vivre avec tout ça, même si c'est insupportable."

Sheila doit continuer à vivre, en essayant de comprendre pourquoi elle n'a plus "un garçon adorable qui joue de la guitare comme Thomas Dutronc". Chanter sur scène lui permet de transcender la douleur, elle qui a dédié une chanson, Cheval d'amble, sur son disque Venue d'ailleurs. Son fils chéri, qui a été longtemps en couple avec la controversée Sylvie Ortega Munos, laisse derrière lui une fille, Tara Rose, née en 2001.

