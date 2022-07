"Je ne savais pas que j'étais enceinte" : Anaïs Camizuli a fait une fausse couche, révélations...

Déjà presque 10 ans que les téléspectateurs la connaissent. En effet, c'est en 2013 qu'Anaïs Camizuli s'est révélée, lors de sa participation à la septième saison de Secret Story, édition dont elle est d'ailleurs ressortie grande gagnante. Aujourd'hui, sa vie a bien changé. En effet, elle est devenue maman d'une adorable petite fille prénommée Kessi (3 ans), née de ses amours avec son ex-mari le rappeur Sultan. Mère et fille entretiennent une relation unique. Et pour la première fois, Anaïs Camizuli se livre à coeur ouvert sur les moments difficiles passés pour arriver à vivre un tel bonheur.

"Parce que Kessi et moi c'est une longue histoire, lance-t-elle d'abord sur Instagram en légende d'une vidéo d'elle et sa fille à la plage. On m'a toujours dit étant plus jeune que j'allais avoir des problèmes pour avoir un enfant , quelques petits soucis de santé qui ont fait que j'étais d'après les médecins à 90% stérile." Un coup dur pour la belle qui pensait alors ne jamais devenir mère. Finalement, le destin en a décidé autrement ! Mais le chemin a été semé d'embuches... "Au mois de juillet 2018 je fais une fausse couche, j'étais enceinte je ne le savais même pas. Un coup dur, très dur. Mais le Bon Dieu fait bien les choses, novembre 2018 je tombe enceinte. Les 3 premiers mois j'étais hyper stressée de perdre mon bébé. Ma grossesse se passe plutôt bien. Je prends beaucoup de poids mais je m'en fiche, mon bébé va bien", se souvient-elle.