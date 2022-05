"Je ne voulais pas d'enfants" : Alessandra Sublet, devenue mère sur le tard, se livre sans tabou

Alessandra Sublet est devenue maman pour la première fois à l'âge de 35 ans. La maman de deux enfants, Charlie, 9 ans, et Alphonse, 7 ans, évoque son rôle de mère dans les colonnes de Gala, ce jeudi 5 mai 2022. Et reconnaît notamment ne pas avoir voulu le devenir jusqu'à tard. "Plus jeune, je ne voulais pas d'enfants, je suis devenue mère sur le tard, confesse-t-elle. alors ça m'émeut toujours quand mes enfants m'appellent 'maman'." Il y a donc bien une phrase qu'elle ne s'attendait pas à entendre un jour et c'est celle-ci, "Maman, je t'aime", comme elle le confie. Alors qu'elle vient de se retirer de l'animation, pour se laisser tenter par la comédie, avec son premier rôle pour TF1 avec le téléfilm Handi Gang, Alessandra Sublet coule de jours heureux dans sa nouvelle vie dans le sud.

Si elle a la garde partagée de ses enfants avec son ex-mari Clément Miserez, dont elle est restée très proche, l'ex-animatrice prend beaucoup de plaisir à pouvoir profiter d'eux dans son petit coin de paradis. Son premier geste avant de sortir ? "Je réveille mes enfants, je les embrasse, je leur prépare leur petit déjeuner, et je les embrasse encore", fait-elle savoir. Son Sud, elle ne le quitterait désormais pour rien au monde. Celle qui a vécu à New-York, Paris, alors qu'elle débarquait de Lyon, se confie sur cette nouvelle vie : "Je me suis installée dans le sud de la France et pour rien au monde, je changerai ma vie. Le lever du soleil sur l'Estérel est unique et surtout je prends des cours de pilotage à Cannes Mandelieu."

Fière du père de ses enfants

Ce choix radical de changer de vie, Alessandra Sublet l'avait déjà évoqué dans les colonnes de Télé 7 Jours, le 25 avril dernier. "Quand nous nous sommes séparés avec Clément et que nous avons évoqué la garde partagée de nos enfants, j'ai réalisé que je n'avais rien à faire à Paris. Je suis provinciale dans l'âme. Ici, j'ai une qualité de vie rêvée. Mais j'ai travaillé dur pour ça", a-t-elle livré. Si elle a pendant des années mis sa carrière au-dessus de tout, elle a réalisé que c'est cela qui lui avait potentiellement coûté deux mariages. Pleine de lucidité, la jeune comédienne a décidé de changer quelques petites choses mais reste fière de tout ce qu'elle a construit, et en particulier sa famille. "Encore une fois, je suis tellement fière du papa de mes enfants ! Nous avons réussi quelque chose, ensemble, qui les rend heureux, et ça n'a pas de prix. Mais il ne faut pas croire, j'ai aussi beaucoup pleuré...", a-t-elle déclaré.

Retrouvez l'interview intégrale d'Alessandra Sublet dans le magazine Gala, n°1508 du 5 mai 2022.