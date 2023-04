"Je ne voulais pas partir, mais..." : Guillaume Canet et Marion Cotillard, détails sur leur vie loin de Paris

Guillaume Canet a 50 ans. Lundi 10 avril 2023, le comédien et réalisateur français souffle sa cinquantième bougie. Révélé dans La Plage en 2000 aux côtés de Leonardo DiCaprio, le comédien connaît le succès pour ses rôles dans Jeux d'enfants en 2003 ou encore Joyeux Noël en 2005. L'année suivante, il remporte le César du meilleur réalisateur pour son rôle dans Ne le dis à personne. En couple avec Marion Cotillard, l'une des actrices françaises les plus connues à l'international, le comédien est papa de deux enfants : Marcel, né en 2011, et Louise, née en 2017. Le couple qui mène un train de vie effréné est souvent sujet aux rumeurs les plus folles les concernant. Dans une interview accordée à Soir Mag, l'actrice de 47 ans balayait d'un revers les rumeurs de séparation entre elle et son compagnon de longue date. "Quel était votre rapport à Astérix avant d'entamer le film ?" avaient demandé nos confrères. "Eh bien, je couche avec, je le connais donc pas trop mal (rires) !", s'était amusée la grande copine de Camille Cottin.

Guillaume Canet, "homme de terroir"

Mais où vit donc ce couple à l'origine de tant de fantasmes ? Depuis "début septembre", Marion Cotillard a fait l'acquisition d'une somptueuse villa de 400 m² située à Los Feliz, un quartier hipster de Los Angeles. Une demeure achetée pour 6 millions d'euros qui permet à la comédienne d'avoir un pied à terre aux États-Unis, lorsqu'elle est en tournage. L'actrice de 47 ans a décidé de s'offrir cet endroit, loin de son compagnon, qui lui continue de préférer la France au rêve hollywoodien. Le père de ses enfants Marcel et Louise, est un "homme de terroir", comme elle l'a souligné à Paris Match, le 2 février dernier. Le comédien est apparemment très attaché à ses racines françaises. Selon les informations d'immobilier Dirt, l'actrice de La Môme, a acquis cette propriété typique des années 1930 comprenant un grand jardin avec piscine et cuisine d'été offrant une vue imprenable sur la skyline de Los Angeles, une dépendance pour les invités, un grand salon avec cheminée, une bibliothèque, une salle de sports, une suite parentale et deux chambres supplémentaires. Une somptueuse bâtisse pour recevoir sa famille, ses amis et son compagnon... À condition qu'il décide d'adopter le train de vie californien. Ce n'est pas gagné !

Je ne voulais pas partir, mais

Mais en 2021, le couple prenait néanmoins le large du tumulte parisien. Dans une longue interview à Marie-Claire, la star de La Môme, accordée en juin de cette année-là, évoquait sa nouvelle vie de famille loin de Paris. Elle expliquait y être tombée amoureuse d'une région française. "J'avais déjà quitté Paris avant. Je n'ai pas voulu fuir, j'aime cette ville et son énergie, j'y suis née et je me sens profondément parisienne. Même si je rêve qu'on transforme les villes, et que le réseau énergétique y soit plus vertueux... Je ne voulais pas partir, mais ça s'est trouvé comme ça", avait expliqué Marion Cotillard. Guillaume Canet et elle avouaient vouloir s'installer sur la côte atlantique, sorte de Californie française, en juin 2020 à Paris Match. "On a trouvé un endroit dont on est tombé amoureux et donc on a bougé", commentait-elle en juin. Une adresse qui doit donc servir de refuge à leur amour et leur vie de famille dès que l'actrice quitte la Californie.