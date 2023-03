Marion Cotillard "chopée sous un escalier" et agressée par "deux co**ards" : "C'est hard, ça m'a un peu choquée"

On ne présente plus Marion Cotillard. A 47 ans, l'actrice s'est fait une place de choix dans le milieu du cinéma et de la mode en France. Devenue égérie Chanel et ayant décroché des rôles dans de nombreux films de grands réalisateurs réputés dans le monde, la carrière de Marion Cotillard fait rêver. Elle n'aurait pourtant jamais pensé en arriver là il y a quelques dizaines d'années. C'est au début des années 2000 que Marion Cotillard, fille de Niseema Theillaud et Jean-Claude Cotillard, tous deux évoluant dans le milieu du cinéma, se fait connaître. Grâce à ses rôles dans Taxi et Taxi 2, la jeune femme court les plateaux télé dont celui de Tout le monde en parle présenté par Thierry Ardisson. Invitation qu'elle avait honorée avec plaisir et dont elle avait profité pour revenir sur un événement traumatisant de sa jeunesse.

Marion Cotillard s'est fait agresser dans son adolescence. Si elle n'a pas reçu de coups à proprement parler, le choc et la violence l'ont profondément marquée. A l'époque, elle vient d'emménager dans la région de la Beauce près d'Orléans avec ses parents après avoir quitté la cité en région parisienne. Dans son nouvel environnement, elle sympathise avec une Marocaine. Ses liens avec elle ne sont pas bien vus par "deux connards" du Front national. Ils n'auront aucun scrupule à s'en prendre à la jeune fille qu'elle était : "Ils vous ont chopée sous un escalier, ils vous ont vidé un litre d'eau de cologne sur la tête pour vous désinfecter" a rappelé Thierry Ardisson.

La comédienne a fini par prendre la parole, confirmant tout ce que la star du petit écran venait de décrire : "C'est hard. Ça m'a un peu choquée, on peut le dire. C'était surtout les propos tenus pendant qu'ils me désinfectaient qui étaient super violents et que moi je ne connaissais pas vraiment. J'ai découvert le racisme en quittant la cité." Fort heureusement, Marion Cotillard n'a pas été blessée physiquement mais a pris conscience de la gravité du racisme ambiant en France.

Des valeurs à transmettre

Ce triste épisode a permis à Marion Cotillard de se forger ses propres valeurs et de savoir ce qu'elle ne voulait pas pour ses enfants. Raison pour laquelle elle inculque la tolérance à Marcel, 11 ans et Louise, 6 ans, nés de sa romance avec Guillaume Canet. Si ses confidences à leur sujet se font rares, cela ne veut pas dire qu'elle ne s'implique pas dans leur éducation : "Mes enfants ont le droit de me reje­ter, de ne pas m'ai­mer, et si jamais cela devait arri­ver, je serais heureuse qu'ils me le disent, parce que cela me permet­trait d'avan­cer. J'avance avec eux. Ils sont mes maîtres, moi je suis leur guide et une source d'amour." Tout ce dont ils ont besoin pour s'élever dans le monde.