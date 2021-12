"Je suis bouleversé" : Pascal Obispo profondément touché par la mort d'une fan, très spéciale pour lui

Le public tient une place particulière dans le coeur de Pascal Obispo. Le chanteur a récemment pu constater son immense soutien dans un moment de faiblesse. L'homme aux multiples tubes a été victime d'un malaise vagal alors qu'il était sur scène le 29 novembre dernier, lors d'un concert privé organisé à Bruguières près de Toulouse (Haute-Garonne) pour les auditeurs de 100% radio. Il avait rapidement été pris en charge et hospitalisé.

Au lendemain de son malaise, Pascal Obispo s'était exprimé sur Instagram, remerciant notamment tous ceux qui lui avaient envoyé des messages de soutien et de bon rétablissement. "Merci infiniment pour tous vos messages qui me vont droit au Coeur. Voici le mien pour vous rassurer sur mon état de santé, bien meilleur qu'hier. Je reprendrai la route dès que possible. Je suis profondément désolé pour ce concert et ces retrouvailles manquées hier soir à Toulouse avec @100pour100radio mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous me connaissez, je ne suis pas homme à renoncer. Nous ferons ce concert, tout comme ceux de cette semaine, mais un peu plus tard car à l'heure où je vous parle, mon état ne le permet pas ...", avait-il notamment écrit.

Pascal Obispo craignait alors de ne pas pouvoir participer au Téléthon, une rendez-vous qu'il voulait plus que tout honorer. Et il l'a fait ! "Je ne pouvais rater ce rdv avec Téléthon France et Eugénie cette année encore. Rdv ce soir. Et n'oubliez pas la tombola dans la galerie des lots. On compte sur vous", avait-il publié sur Instagram. Cette année, le Téléthon a permis de récolter 73,6 millions de promesses de dons, bien plus qu'en 2020.