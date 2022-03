"Je suis très inquiète" : Lio, fauchée ? La star évoque ses problèmes financiers

La chanteuse Lio a accordé une interview pour Gala, l'occasion pour celle qui s'est fait connaitre grâce à ses tubes Banana Split ou Les brunes comptent pas pour des prunes de revenir sur les violences de son ex, mais aussi sur ses problèmes financiers dûs à son mode de vie de "femme nomade".

Toutes les stars des années 1980 n'ont pas les revenues de Patrick Hernandez, qui touche encore une somme incroyable pour son titre culte Born to be alive. D'ailleurs, comme beaucoup de stars, Lio n'a jamais vraiment géré son argent elle-même : "Je ne vis pas mal, mais je vis à flux tendu. Je n'ai pas de trésorerie. Je ne me suis jamais occupée de tout ça. Quand je gagnais bien ma vie, d'autres personnes géraient cet aspect-là." Des moyens précaires que la star explique par son mode de vie "bohème", toujours à partir aux quatre coins du monde. "Moi, j'ai toujours vécu dans une valise, je ne suis jamais restée plus de trois ans au même endroit. Aujourd'hui, je n'ai même pas un lieu réellement à moi" affirme-t-elle pour Gala.

Néanmoins, celle qui est devenue grand-mère pour la première fois, se pose désormais des questions sur la complexité à assumer ce mode de vie alors que les années défilent. "Je suis une nomade avec tout ce que ça implique, surtout quand on n'a plus 20 ans, c'est sans doute pourquoi je me sens fragile. Je n'ai pas d'ancrage. Je suis très inquiète... je suis une femme inquiète" a expliqué la chanteuse visiblement perturbée.

Son fils Igor et sa femme Pauline sont devenus parents pour la première fois en ce mois de mars. Cette nouvelle vie de grand-mère, Lio veut pleinement l'assumer mais ne compte pas changer pour autant. "Pour le moment, je me demande surtout où je vais le recevoir... je resterais peut-être ce que je suis : une grand-mère nomade !" a-t-elle déclaré.