Diaporama "Je suis très inquiète" : Lio, fauchée ? La star évoque ses problèmes financiers

Exclusif - Lio en backstage du défilé de la styliste Nathalie Garçon pour l'association "Over fifty...et alors" à la galerie Vivienne à Paris le 17 juin 2019. C'est sous les ors de la galerie Vivienne que la styliste Nathalie Garçon, initiatrice de l'association "Over fifty...et alors", a organisé un défilé de mode afin de faire évoluer la visibilité et le regard porté sur les femmes de plus de cinquante ans. © Dominique Jacovides / Bestimage