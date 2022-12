"Je trouve ça un peu vexant..." : Cécile de France cash sur un changement physique dû à l'âge

Elle est revenue à l'écran à l'affiche du film La Passagère, le 14 décembre dernier. Dans cette romance dramatique, Cécile de France prête ses traits à Chiara, une femme heureuse en ménage que la rencontre avec Maxence, un homme bien plus jeune qu'elle, va venir perturber. Il est question d'âge et dans quelques entretiens, la comédienne belge, née à Namur où elle est toujours installée, évoque ce sujet sans fard. À l'approche de la cinquantaine, la Belge est fière de son corps, elle ne ressent d'ailleurs aucune gêne quand il s'agit de le montrer et elle a entièrement raison. "Je trouvais important de montrer mon corps de femme de 47 ans comme il est, confiait-t-elle dans une interview accordée à Version Femina. C'est d'ailleurs dingue de le verbaliser ainsi : je suis encore jeune. Mais je ne suis plus dans les normes de beauté."

Mais il a bien un changement physique, entraîné par l'âge, qui la dérange. C'est dans les colonnes du magazine ELLE, le 14 décembre dernier, qu'elle a accepté de le dévoiler. "Seul changement chez moi, le port de lunettes... Je trouve ça un peu vexant quand on commence à avoir la vue qui baisse, révèle-t-elle. Ça va, j'ai fini par accepter. Et ça donne l'air intelligent." Pour tout le reste, Cécile de France s'estime chanceuse. Dans sa vie professionnelle, elle avoue avoir la chance de pourvoir jouer des représentations de la femme en train de se métamorphoser. Quand dans sa vie personnelle, elle a pu voir grâce à un récent projet dans lequel on a eu besoin de la vieillir, qu'elle n'était finalement pas tant à plaindre. "On m'a beaucoup vieillie, plus de quatre heures de maquillage, confie-t-elle. Depuis, j'arrête de dire que je suis vieille !"

Une maman très protectrice pour Lino et Joy

Cécile de France est une amoureuse discrète. Mariée à Guillaume Siron, le père de ses deux enfants, depuis 2006, la comédienne reste plutôt mystérieuse sur son quotidien de compagne et de maman. Son époux est un musicien qu'elle a rencontré sur les bancs de l'École supérieure des arts et techniques du théâtre. Il était dans la section "Son", elle "Comédie" et depuis 1997, ils ne se sont plus jamais quittés. Cécile de France et Guillaume Siron se sont mariés en 2006 et ont eu deux enfants ensemble, Lino, l'aîné, a 14 ans et Joy, sa soeur, a 9 ans. "Je ne parle pas beaucoup d'eux parce que mon fils souffre déjà à l'école d'avoir une maman connue", avait-elle seulement avoué dans les colonnes du magazine Elle en 2013.