"Je vais me prendre un retour de bâton" : Ingrid Chauvin, sa grosse crainte avec Tom, son fils de 6 ans

Mais Ingrid Chauvin n'en reste pas moins une maman impliquée dans l'éducation malgré le côté confidente et bonne copine : "J'ai pris l'habitude de lui expliquer le pourquoi du comment, même si ça peut paraître chiant pour lui, comme le fait de se coucher tôt pour être en forme à l'école le lendemain. Du coup, il comprend et accepte sans rechigner. Tout est simple... Pourvu que ça dure ! Si ça se trouve, je vais me prendre un retour de bâton dans quelques années ! En tout cas, les bases sont là et elles sont solides."

Un nouveau compagnon pour Ingrid

Après l'annonce de son divorce d'avec Thierry Peythieu, Ingrid Chauvin s'est consacrée entièrement à ses rôles et à son fils. Ce qui ne l'a pas empêchée de rencontrer la perle rare. Depuis plusieurs mois, l'actrice de Demain nous appartient, de retour sur les écrans ce soir après la défaite des Bleus en coupe du monde, file le parfait amour avec le photographe Philippe Warrin. "Deux personnes peuvent être faites pour être ensemble mais pour diverses raisons, ce n'est pas le bon timing mais le destin se charge du reste. Les âmes soeurs finissent toujours par se retrouver" écrivait-elle en légende d'un cliché d'eux deux en noir et balcon fin 2021 pour officialiser leur amour. Voilà un premier anniversaire pour les amoureux et on leur en souhaite encore beaucoup d'autres !