Ingrid Chauvin franchit un cap avec Philippe Warrin : sa grande annonce

C'est une femme heureuse, épanouie et amoureuse que les lecteurs de Gala ont pu découvrir. Ingrid Chauvin est à l'honneur dans l'édition du 11 août 2022 et elle n'est pas seule en couverture ou dans les pages du magazine. Son compagnon Philippe Warrin est à ses côtés et pour cause, l'actrice de Demain nous appartient a évoqué leur belle histoire et a annoncé une grande nouvelle.

Leur histoire d'amour pourrait faire l'objet d'une comédie romantique tant elle est belle. C'est il y a dix-neuf ans qu'Ingrid Chauvin a croisé la route du photographe pour la première fois, à l'occasion d'un shooting photo. Et dès qu'ils se sont vus, il y a eu une "émotion incroyable". Elle avait l'impression de faire face à l'homme de sa vie mais à l'époque, tous deux étaient en couple. "C'était un amour impossible", a-t-elle précisé. Si à la suite de leur rencontre, elle aurait pu tout quitter pour lui car elle n'était pas encore mère, c'était plus difficile du côté de Philippe Warrin qui, contrairement à l'actrice de 48 ans, était déjà papa de deux filles en bas âges. "Pour lui, il était hors de question de reproduire un schéma dont il avait souffert durant son enfance, le manque d'un père qui ne l'a pas reconnu. Il s'était promis de ne jamais être celui qui abandonne", a-t-elle confié. Une attitude qu'elle a trouvée "noble et belle". Par respect, ils se sont donc éloignés petit à petit.

Le couple bientôt sous le même toit

Mais le 23 juillet 2021, la vie leur a fait une belle surprise. Ingrid Chauvin venait de se séparer de Thierry Peythieu, avec lequel elle a eu son fils Tom (6 ans), et de son côté, Philippe Warrin était aussi célibataire. Quand ils se sont retrouvés à l'occasion d'un shooting pour Gala, c'est donc comme si le destin les avait de nouveau réunis. Pourtant, la veille, la grande amie de Jennifer Lauret a fait une poussée de fièvre et a envisagé de tout annuler. Mais son actuel compagnon a su la rassurer et lorsqu'ils se sont revus, elle a ressenti "le même bouleversement que dix-neuf ans plus tôt".

Philippe Warrin et Ingrid Chauvin se sont donc mis en couple et très vite, la comédienne a souhaité parler de cette relation à Tom, notamment parce qu'elle sentait qu'avec le papa de Vasco (14 ans), Luana (21 ans) et Léa (23 ans), cela durerait "possiblement jusqu'à la fin de la vie". Depuis, ils forment une belle famille recomposée. "Il est au-delà de tout ce que je pouvais espérer ou même imaginer comme beau-papa pour mon fils", a-t-elle poursuivi. Malgré tout, le couple a pris son temps. Durant un an, le photographe a rejoint sa belle une semaine sur deux. Mais prochainement, c'est tous les jours qu'ils profiteront à deux. "À la fin du mois d'août, on va s'installer ensemble à Sète", a révélé Ingrid Chauvin. Pour l'heure, le mariage n'est pas d'actualité. Mais elle ne rejette pas complètement l'idée. "Pourquoi pas... Je n'ai envie ni de dire non, ni de dire oui", a-t-elle conclu.

Que de bonnes nouvelles donc !