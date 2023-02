"Je vais y perdre une hanche !" : George Clooney balance sur sa demande en mariage, "un désastre total"

Et l'acteur n'a pas fait les choses à moitié, même s'ils ne sont en couple "que depuis six mois". "J'ai fait un dîner. La chanson démarre, on est en train de manger et je lui dis : 'Est-ce que tu saurais où est le briquet pour rallumer les bougies devant toi ?'". Bien sûr, l'acteur avait pris la peine de tout souffler avant, pour que la jeune femme doive chercher "dans le tiroir juste derrière"... où se trouve la bague !

"Elle ouvre le tiroir, elle voit la bague en diamant et grimace : 'il y a une bague, là dedans !', comme si quelqu'un avait laissé une bague des années plus tôt. Et je suis là à genoux à attendre. La chanson passe et moi je lui dis 'Oui, je veux que tu sois ma femme !', je suis à genoux, je fais tout bien", raconte-t-il en imitant sa future femme. Qui n'a pas dit oui tout de suite d'ailleurs !

Je vais y perdre une hanche !

"On sait exactement combien de temps elle a mis à dire oui, parce que la playlist continue de tourner. Et elle n'a pas dit oui avant le début de la chanson suivante, cette horrible Goody Goody !", se plaint-il ensuite sous les rires du public et de Drew Barrymore, qui lui précise que c'est lui qui avait fait la playlist : "Oui, mais c'était censé être pour plus tard, pour danser !"

Finalement, l'acteur coupe court à l'émotion de sa compagne avec une petite blague : "Elle était juste assise là à dire 'Oh mon dieu, oh mon dieu', jusqu'à ce que je lui dise : 'Écoute, je veux vraiment me marier avec toi, mais je ne suis plus tout jeune et là, je suis sur mon genou depuis bien trop longtemps, je vais y perdre une hanche moi !' Alors elle a rigolé et elle m'a dit oui, et on s'est mariés !", conclut-il, heureux.

Un mariage célébré en 2014, avec la superbe avocate britannico-libanaise et qui, pour rappel, a donné deux adorables jumeaux, Ella et Alexander, nés en 2017 et que l'on a très peu vus en public depuis leur naissance.