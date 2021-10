"L'émission a été un choc" : Clara Morgane, -8kilos et des douleurs, son corps meurtri dans DALS

Il y a deux ans, Clara Morgane a participé à la dixième saison de Danse avec les stars. En binôme avec Maxime Dereymez, elle avait beaucoup impressionné le jury par ses talents sur le parquet. Malheureusement, en dépit de ses très bonnes notes remportées chaque semaine, Clara Morgane a été éliminée au bout de six semaines de compétition. Un départ précipité qu'elle n'avait pas bien compris à l'époque. Qu'à cela ne tienne, Emmanuelle Munos de son vrai nom garde un très bon souvenir de son passage dans l'émission. Son corps en revanche, peut être un peu moins.

Lors d'une interview pour Public parue ce vendredi 22 octobre 2021, la jolie blonde de 40 ans et maman d'une petite fille a confié avoir beaucoup souffert physiquement. A tel point qu'elle n'a pu reprendre le sport que tout récemment. "Après DALS, j'ai eu un trop-plein. L'émission a été un choc : j'ai perdu 8 kilos et je prenais tant d'anti-inflammatoires que j'avais des plaques rouges. On me mettait des costumes couvrants pour les cacher ! A ma sortie, j'ai tout arrêté. Mais j'ai eu des douleurs de dos et j'ai donc repris le sport trois fois par semaine depuis quatre mois. Je revis !", s'est-elle réjouit.

Après son élimination en 2019, elle évoquait déjà le fait qu'elle avait du mal à suivre le rythme intense imposé par Maxime Dereymez. "Toute la nuit, j'avais les chorégraphies dans la tête. Maxime Dereymez - qui est un danseur hors pair et qui a vraiment une passion et un respect pour la danse absolu – me poussait dans mes retranchements. Je n'ai fait que ça, 3 mois, que ça, 8 heures par jour. C'était très dur mais j'ai adoré ça !", déclarait-elle dans l'émission De quoi j'me mêle avec Eric Naulleau sur C8. Clara Morgane est aujourd'hui parfaitement remise de cette expérience.