"L'un est meilleur que l'autre" : Le prince William et Kate Middleton en compétition, un témoin balance !

Qui a dit que le prince William et Kate Middleton n'étaient là que pour les photos lors de leurs visites officielles ? Certainement pas les employés du Windsor Foodshare (sorte de Restos du Coeur britannique qui fournit des repas aux plus nécessiteux), et qui recevaient le couple de Galles ce jeudi après-midi pour une visite très instructive.

Visiteurs très intéressés, le prince et la princesse ont ensuite joué le jeu avec les employés en triant les aliments dans des caisses et en travaillant à leurs côtés pendant quelques heures. Un geste qui leur a beaucoup plu, puisqu'ils ont promis de revenir mais "sans la presse", qui s'était déplacée avec eux et s'est amusée à interroger les employés sur leur façon de travailler.

"Ils ont été très bons. L'un a été meilleur que l'autre, mais je ne dirais pas lequel" a plaisanté pour le magazine People Sarah Kember, la manager du lieu, qui les a reçus. Celle-ci a même pu les entendre plaisanter pendant l'après-midi. Alors que la mère de l'adorable trio George, Charlotte et Louis (9, 7 et 4 ans) était en effet en train de bavarder avec ses collègues du jour, elle avait été reprise par son époux.

Une future reine épanouie

"Ça discute beaucoup trop par ici", avait gentiment grondé celui-ci, sûrement ravi de voir que la quadragénaire s'épanouit toujours autant dans ce rôle de princesse qu'elle occupe chaque jour un peu mieux. Omniprésente ces dernières semaines, chaque fois avec un look très travaillé, la jeune femme s'était notamment fait remarquer ce mercredi avec une tenue 100% working girl, chic et sobre, lors d'une rencontre avec des professionnels de l'enfance.

Une future reine consort prête pour le couronnement de Charles III, qui aura lieu le 6 mai prochain et pendant lequel elle devrait jouer les premiers rôles aux côtés de William et de leurs enfants.

Et qui montre, avec son sourire à toute épreuve, qu'elle ne se laissera pas abattre par les critiques : cible favorite du prince Harry, qui l'a décrite, entre autres, comme "froide" et "jalouse" de Meghan Markle dans sa biographie et dans le documentaire sur Netflix, la jeune femme n'a pas commenté ces accusations, se contentant de continuer son travail. Et ça marche : elle n'a jamais été si rayonnante !