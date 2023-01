Prince William taquin : Kate Middleton dans son viseur, remarque moqueuse en pleine sortie officielle

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Une visite dans la joie et la bonne humeur ! Loin des brouilles et des scandales qui touchent la famille royale ces derniers mois, le prince William et Kate Middleton sont apparus plus souriants que jamais ce jeudi 26 septembre. Taquin, le futur roi n'a d'ailleurs pas hésité à se moquer de sa femme...

Des blagues qui ne sont pas inhabituelles entre eux : très régulièrement lors de leurs sorties communes, le couple aime se lancer quelques plaisanteries, voire même des défis, pris très au sérieux. Lors de leur voyage dans les Caraïbes il y a près d'un an, ils s'étaient pris au jeu de la course en bateau, Kate Middleton se moquant notamment de son mari, resté derrière elle. Et si leurs fans sont habitués à ce que le prince William s'en prenne (gentiment !) à son épouse, c'est en général au sujet d'un nouvel enfant. Le couple a en effet transformé l'attention constante de la presse sur une nouvelle grossesse en running gag : dès qu'un enfant s'approche de la princesse, particulièrement à l'aise avec les bébés, le futur roi s'empresse de rire sur les "mauvaises idées" que cela pourrait lui donner... Ils reviendront sans public En tout cas, c'est sans leurs trois bambins que Kate Middleton et le prince William ont visité ce lieu qui permet à tous de se nourrir à sa faim, situé à Windsor (une sorte d'adaptation des Restos du Coeur français), mais nul doute qu'ils y emmèneront un jour George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans), afin de les responsabiliser à leur futur rôle. D'ailleurs, selon le Daily Mail, le couple aurait prévu de revenir pour aider les bénévoles, mais "sans toute la presse", présente ce jeudi avec eux. Une belle promesse qui rappelle l'engagement ultra-présent du couple pour le peuple britannique, chez qui ils sont très populaires. Un peu moins, cependant, depuis les accusations du prince Harry : les médias britanniques avaient révélé que le couple de Galles avait perdu une dizaine de points dans l'opinion publique !