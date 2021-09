"La libido dans Koh-Lanta ? C'est très compliqué..." : Loïc cash sur le sexe dans le jeu !

Le sexe est un grand sujet dans Koh-Lanta. De nombreux téléspectateurs s'y intéressent et se demandent si les aventuriers ont des relations amoureuses, voire sexuelles, entre eux sur le camp. En vingt ans de succès, les réponses sont unanimes : pas de sexe, même si des préservatifs sont mis à disposition ! Loïc, au casting de la nouvelle édition All Stars baptisée La Légende et actuellement en diffusion sur TF1, se livre à son tour sur le sujet.

Mercredi 22 septembre 2021, au lendemain de l'élimination définitive de Karima ainsi que le départ de Clémentine sur l'île de l'exil à l'antenne du jeu de survie, Loïc accorde une interview à nos confrères de Gala. L'occasion pour lui d'évoquer son aventure mais aussi sa libido sur le camp ! "Ah bah ça c'est zéro, lance l'amoureux de la jolie Miss Lucie Caussanel dans un éclat de rire. C'est vrai qu'on nous demande souvent. On pense surtout à manger, on a zéro énergie, on tient presque plus debout donc c'est très compliqué !"

Une réponse qui rejoint les dires d'autres aventuriers à l'instar de Clémentine. "Sur l'île, on est en mode 'dégueulasse' très vite. On ne prête plus attention à nos poils ni au glamour au bout de trois jours. Notre instinct primaire est de chercher à se nourrir. Le reste on s'en fout. Au bout d'une semaine, on parle de caca et de pets de façon décomplexée. On est de retour à la vie animale. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de sexe sur Koh-Lanta", avait-elle confié à nos confrères de Gala.

De son côté, Cindy a confirmé. Toutefois, en début d'aventure, lorsqu'elles n'étaient qu'entre Amazones, les femmes se "racontaient leurs histoires, en parlaient souvent le soir avant de dormir". Pas de sexe mais des récits croustillants autour du feu, donc ! Aussi, dès son retour à la maison, Cindy a mis en pratique avec son mari Thomas... et est tombée enceinte de leur deuxième bébé, comme annoncé sur les réseaux sociaux cet été. Ce petit garçon aura la chance d'avoir la petite Alba (1 an) comme grande soeur. Une heureuse nouvelle pour le couple !