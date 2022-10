"La maison était pleine de fumée" : Jérémy Frérot revient sur les terribles incendies qui ont traumatisé sa famille

C'est une catastrophe naturelle dont ils se souviendront certainement très longtemps tant elle a marqué les habitants de la région. Avec le réchauffement climatique, les étés sont de plus en plus arides et les feux de forêt de plus en plus fréquents et dévastateurs. Épargné jusqu'ici, le département de la Gironde a vu une grande partie de sa forêt détruite par les flammes en juillet dernier. Une situation terrible pour les habitants de la région, parmi lesquels Jérémy Frérot et sa femme, Laure Manaudou. Installés sur le bassin d'Arcachon, les amoureux ont vécu au plus près ce désastre, comme ils l'ont raconté pendant les évènements sur leurs réseaux sociaux.

Le chanteur et l'ancienne nageuse ont même été obligés d'évacuer en urgence lorsque les feux étaient à quelques centaines de mètres de chez eux. Invité de l'émission 1 heure avec... présentée par Bernard Montiel sur RFM, Jérémy Frérot est revenu sur cette période particulièrement angoissante pour sa famille. "On n'a jamais vu de feu sur le bassin d'Arcachon", raconte encore incrédule l'ancien membre des Fréro Delavega, qui est parti de chez lui en catastrophe pour rejoindre la petite ville de Gujan-Mestras (Gironde) comme il le raconte ensuite : "Ouais, c'était pas loin, mais on avait besoin d'être avec d'autres gens pour avoir moins peur."

À 23 heures, la maison était pleine de fumée à l'intérieur, donc on n'avait pas envie de s'endormir avec ça

La principale crainte du papa de deux garçons, les émanations toxiques, comme le précise l'animateur de 65 ans, qui habite également dans la région. "À 23 heures, la maison était pleine de fumée à l'intérieur, donc on n'avait pas envie de s'endormir avec ça", explique Jérémy Frérot, avant d'indiquer que la maison était saine et sauve, mais que la situation était difficile à vivre : "On voyait les flammes de chez nous. Les flammes faisaient 100 mètres de haut, on pouvait les voir. Les constructions humaines ont fondu." Une situation désolante pour le compagnon de Laure Manaudou, qui s'est depuis remis de ce drame humain et écologique avec l'aide de sa chérie et de ses adorables garçons.