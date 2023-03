"La pente, elle est raide": Jean Dujardin en difficulté après "Brice de Nice", un célèbre acteur l'a défendu

Si la série Un gars, une fille, diffusée sur France 2 entre 1999 et 2003 et dans laquelle il donnait la réplique à son ex-femme Alexandra Lamy, a fait décoller la carrière de Jean Dujardin, son célèbre rôle de surfeur qu'il incarne dans Brice de Nice en 2005 l'a fait définitivement connaître du grand public. "Un gros succès" qui l'a totalement "dépassé", a-t-il reconnu ce lundi 20 mars sur le plateau de C à Vous, en ajoutant qu'"au départ, c'était un petit film". Mais si cette comédie lui a permis "d'avancer dans ce métier", elle lui a également fermé des portes. "C'était pas gagné... Vous sortez de 'Brice de Nice', c'est pas chic hein, la pente, elle est raide !", s'est-il souvenu face à Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen, avec qui il venait d'avoir un échange.

Mais il se souvient tout de même avoir pu compter sur le soutien d'un célèbre acteur pour surmonter cette période difficile. Il s'agit du "très élégant" Benoît Poelvoorde. "Il avait dit :'mettez une perruque pendant 1h30 et jouez, vous verrez'", a-t-il révélé, avant d'ajouter : "C'est vrai que cela m'avait fait du bien que lui le dise. Il y'en avait peu à l'époque...".

J'ai été élevé comme ça

Aujourd'hui, celui qui était récemment à l'affiche pour le film Novembre, nommé aux César il y a quelques semaines, peut compter sur un autre soutien : celui de sa femme Nathalie Péchalat, l'ancienne présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG). Ils filent le parfait amour ensemble depuis plusieurs années, et sont notamment parents de deux filles : Jeanne (7 ans) et Alice (1 an).

Tous ensemble, ils vivent dans le parc de Montretout, situé dans la commune de Saint-Cloud, dans l'ouest parisien. Ils habitent une incroyable demeure, qui a auparavant appartenu au grand Lino Ventura. "Je me laisse volontairement des zones blanches, où le téléphone ne passe pas. J'en profite, je ne suis pas un stressé et j'accepte volontiers de freiner. Je marche, je m'aère, j'habite à côté d'un parc, j'aime être dehors. Est-ce lié à mon nom ? Je ne sais pas, mais j'ai été élevé comme ça", avait-il déjà confié au magazine Version Femina au sujet de sa nouvelle vie à la campagne (mais proche de la ville) avec sa famille.