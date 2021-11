"La production a essayé de m'orienter" : Cécile (L'amour est dans le pré 2021) fait de nouvelles révélations

L'un des messages de Cécile n'est pas passé inaperçu sur Instagram. Voyant que certains avaient mal interprété ses propos, la prétendante de Franck dans L'amour est dans le pré 2021 (M6) a tenu à faire une petite mise au point.

Dimanche 14 novembre, la prétendante comparée à Line Renaud a voulu faire savoir qu'elle avait appris à dire "non" quand elle en ressentait l'envie. Une force de caractère dont elle a usé lors de son aventure dans l'émission de dating. "Bon ça a dérangé la production quand même. (...) Tu ne veux pas revenir, il n'arrête pas de pleurer... Euh non. Tu as reçu son sms ? Oui... Tu ne veux pas revenir ? Euh non...Tu ne veux pas parler avec lui au téléphone et que nous filmions ? Euh non", écrivait-elle notamment. Et de préciser qu'elle ne voulait pas s'exposer plus que de raison.

Mais, après avoir lu certains commentaires ou articles, l'ancienne rivale d'Anne-Lise a souhaité faire une nouvelle publication afin de clarifier la situation. Après avoir expliqué qu'elle n'avait pas divulgué le bilan final contrairement à ce que certains pensaient, Cécile a de nouveau confié qu'elle avait effectivement répondu par la négative à certaines demandes de la production. "Oui la production a essayé de m'orienter, mais toujours en bienveillance parce que l'évidence que vous voyez, eux la vivaient avec nous ! Comme vous ils ne voulaient pas que je parte trop tôt et ils trouvaient dommage de voir 2 personnes malheureuses chacune de leur côté. Ils ont respecté ma décision", a-t-elle écrit. La production et les journalistes qui les accompagnaient ont toujours été "très humains" et ne souhaitaient qu'une chose : que l'amour triomphe.

"Un montage est nécessaire pour sélectionner parmi toutes les images et pour nous c'est frustrant... Je suis d'accord avec Franck et d'autres personnes ayant participé à des séjours. Certains s'en sortent bien au niveau de leur caractère et attitude montrés et certains morflent plus. C'est une émission qui permet à des gens de trouver l'amour et à d'autres de grandir", a-t-elle conclu.