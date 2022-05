"Le manque de mon père est violent" : Izia Higelin face au poids du deuil

Ça me fera boiter toute ma vie

Malgré toute la volonté du monde, Izia Higelin avoue que désormais, la route sera toujours plus compliquée qu'avant : "Le manque de mon père est violent, admet-elle. Celui de son regard sur moi est un vide que rien ni personne ne peut combler. Ça me fera boiter toute ma vie. Mais c'est comme ça. Ça aussi, ça fait partie de moi, et je le mets dans ma musique ou dans mon rapport avec les gens. Après, connaître la mort de près, c'est aussi prendre conscience de la beauté et de la fragilité de l'existence. Ça t'ouvre un spectre incroyable. Moi, je me sens connectée à lui en permanence."

Ce manque d'amour, Izia Higelin le comble autant qu'elle le peut avec son fils de 3 ans, né de sa relation avec Bastien Burger, son producteur. Dans le même entretien, Izia Higelin révèle d'ailleurs qu'ils ne sont plus en couple : "Le lien que j'ai avec lui est ma plus belle réussite. C'est mon âme soeur - ou mon âme frère. On se dit souvent qu'on s'était rencontrés pour faire un enfant et de la musique tous les deux, et on l'a fait. (...) Nous avons créé une autre forme d'amour." Comme quoi, l'amour est la réponse à tout !