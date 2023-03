"Le public ne s'était rendu compte de rien" : Patrick Bruel "effondré" en sortant de scène, soutenue par une proche

Chanteur, acteur, joueur de poker... Patrick Bruel fait partie de ces artistes infatigables, qui multiplient les projets et les envies depuis plusieurs décennies et qui ne cessent de vouloir se réinventer. Auteur d'un nouvel opus en 2022, le père d'Oscar (19 ans) et Léon (17 ans) a accepté un nouveau projet : être filmé dans les coulisses de sa tournée 2019-2020 pour en faire un documentaire inédit, Au coeur de la tournée.

Un documentaire finalement diffusé le 21 mars prochain, et où l'on peut voir le chanteur dans sa vie quotidienne de tournée, parfois triste ou en colère que tout ne se passe pas toujours comme prévu lors de ses concerts. En interview dans Télé Star cette semaine, il a d'ailleurs confirmé qu'il pouvait lui arriver de sortir de scène effondré, comme cette fois à Nancy, sous les yeux de sa mère Augusta, qui avait tout fait pour le rassurer.

"Effectivement, je n'étais pas content de moi, se souvient-il aujourd'hui avec émotion. Ma mère était présente, elle me disait que le public ne s'était rendu compte de rien, que c'était bien. Pourtant, je restais focus sur ce 'minidrame'. Mais ça ne dure pas". Il faut dire qu'après plus de 35 ans de carrière, le chanteur se connait par coeur.

C'est ma responsabilité si...

Et sait aussi que sa bienveillance peut parfois atteindre ses limites, même s'il ne sort jamais vraiment de ses gonds selon lui. "Je suis bienveillant mais cela peut arriver de s'énerver parce qu'un truc important devait être fait et qu'il ne l'est pas, que ça paralyse tout le monde ou que ça met le spectacle en péril ! Comme chacun peut se tromper, je reste quand même indulgent. En fait, je suis surtout dur avec moi-même", avoue-t-il.

Très proche de ses musiciens, il sait que c'est cette proximité qui leur permet de faire de bons shows : selon l'ex-mari d'Amanda Sthers en effet, parfois ceux-ci sont capables, "à une intonation de voix", de savoir s'il va changer de chanson ou non ! Et il n'hésite pas à écouter leurs avis, sur un show qu'il veut garder en perpétuel renouveau. "J'écoute toujours. J'aime qu'on me dise si c'est bien ou non. Mais je décide à la fin, parce que je ne veux en vouloir à personne. C'est ma responsabilité si la décision est mauvaise", avoue-t-il. Un choix réfléchi !